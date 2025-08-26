Celia Molina 26 AGO 2025 - 12:38h.

El bebé de la influencer, de 22 meses de vida, murió al caerle encima un espejo mal anclado que la familia tenía en su vivienda

Muere el bebé de una influencer tras caerle un espejo encima: tenía tan solo 22 meses de vida

El pasado mes de abril, la vida de la influencer estadounidense Lindsay Dewey se paró por completo. Mientras estaba preparando la comida en la cocina, escuchó un fuerte ruido que provenía de una de las habitaciones de su casa. Un espejo mal anclado se había caído sobre su hijo Reed, de 22 meses de vida, que había estado golpeándolo con uno de sus vasitos con ventosa, que siempre llevaba en la mano. Así lo explicó ella misma cuando dio la triste noticia de la muerte del pequeño:

"Estaba muy confundida sobre cómo podía haber pasado. De ninguna manera nuestro hijo era lo suficientemente fuerte para moverlo, y menos hacerlo caer. Y como eso lo sabíamos, no sentimos que era urgente anclarlo. Parecía imposible que cayera sin razón alguna teniendo en cuenta el lugar y su peso. Cuando levanté el espejo y lo volví a recostar en la pared, vi que tenía el vasito pegado", explicó, llena de dolor por tan prematura pérdida.

"Para que su vida siga siendo honrada y recordada"

Varios meses después, este mismo agosto, la creadora de contenido ha anunciado que, a raíz del fallecimiento de Reed, ha escrito un libro basado en su bebé. Se llama Reed's Roar (El rugido de Reed) y es un cuento infantil que trata de honrar la vida de su hijo y de "traer belleza e inspiración de las cenizas". "Este dulce libro trata sobre la valentía, el sacrificio y la bondad. Es mi trabajo asegurarme de que su vida siga siendo honrada y recordada", dijo la influencer sobre crianza en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de 90.000 seguidores.

Dewey ha aclarado que, aunque la obra se basa en la trágica biografía de su bebé, está adaptada para todos los públicos: "Es un libro estupendo para cualquier niño de tu vida, con un mensaje significativo basado en la historia de mi bebé. No te preocupes, lo he mantenido alegre, creativo y adecuado para la edad de los niños. ¡Rezo para que este libro se convierta en uno de los favoritos de ti y de tu hijo!", decía también en su mensaje, añadiendo que pronto dará "más detalles" sobre tan emotivo proyecto.

En el carrusel de fotografías que ha publicado para promocionar el libro, aparece una portada con la foto del pequeño. Hay que recordar que, tras su fallecimiento, los padres de Reed donaron sus órganos y estos pudieron salvar la vida de hasta cinco bebés, un consuelo al que se agarró toda la familia. La influencer también se ha refugiado en su férrea creencia en Dios, confiando en el que "volverá a ver y a amar" a su hijo algún día.