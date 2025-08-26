Ana Carrillo 26 AGO 2025 - 18:44h.

Javier Mouzo se ha pronunciado en su regreso a Instagram sobre su cambio físico tras su paso por 'Gran Hermano'

Vanessa Bouza, de 'Gran Hermano', habla por primera vez de su enfermedad y explica cómo le afecta

Compartir







Tras su paso por 'Gran Hermano 19' y la tercera edición de 'GH DÚO', Javier Mouzo se alejó de las redes sociales y, salvo algunas apariciones en '¡De viernes!' para hablar de su relación con Vanessa Bouza, también de la televisión. Fue a mediados de junio cuando reapareció para contar que su mujer le había sido infiel con Jacobo Ostos, pero volvió a cortar sus publicaciones en Instagram hasta ahora, que ha decidido reaparecer con tres vídeos en Instagram en los que habla de su paso por la casa de Guadalix de la Sierra y de su cambio físico.

PUEDE INTERESARTE Vanessa Bouza comparte por primera vez una foto con su hija en común con Javi Mouzo

Los vídeos los ha grabado en la casa de Ferrol, en Galicia, que comparte con Vanessa - con la que sigue pese al bache en su relación que supuso su deslealtad con el hijo de Jaime Ostos - y la hija que tienen en común, Claudia, que es menor de edad. En ellos aclara que, antes de 'Gran Hermano', pasó por un periodo muy malo de su vida porque su hermano murió a los 49 años a causa de "una adicción".

Esa pérdida tan desgarradora le hizo caer en "malos hábitos" - ha aclarado que solo en términos de comida y actividad física y que no tuvo ninguna adición - de los que salió a los meses, cuando comenzó a entrenar todas las mañanas con su mujer, razón por la que considera que entró a 'Gran Hermano' en una muy buena forma física.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, tras su abandono, ha explicado que tuvo "ansiedad" por la comida y que entrar al supermercado era su momento favorito, ya que sentía que podía comer todo lo que no había podido comer las semanas en las que perdían las pruebas propuestas por el 'Súper' y no tenían presupuesto para hacer la compra.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Todo eso llevó a un efecto rebote que se puede apreciar", ha terminado diciendo el cantante gallego, que ha hablado así de su cambio físico en su reaparición en Instagram, en la que también ha aclarado que se ha tomado el verano "de descanso" en el trabajo de la orquesta que tiene con su mujer y que planean volver con fuerza en invierno a su labor como cantantes.