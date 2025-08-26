Ana Carrillo 26 AGO 2025 - 20:20h.

Graciela Jiménez ha pasado su primer verano enamorada. La integrante de 'Los Gipsy Kings' ha presumido de los planes que está haciendo en Marbella junto a su novio, el sevillano Juan Antonio Silva, con el que se 'pidió' a comienzos de este año. La pareja está pasando sus vacaciones junto a su familia, incluida La Rebe, que embarazada de su segunda hija en común con José Navarro, ha viajado hasta la Península desde Tenerife para la temporada estival.

Marisol Vargas puede disfrutar así de la compañía de todas sus hijas, pues Susi Jiménez también ha pasado unos días con ellas. Normalmente, Rebeca vive en Tenerife con su marido y su hijo, José Junior, y Susi en Plasencia con su marido, Iván Silva, y su hija Libana; mientras que en el piso familiar de Sevilla viven Dani Jiménez y Marisol junto a sus dos hijas pequeñas, Graciela, de 17 años, y Daniela, de cuatro.

En las redes sociales, las tres hermanas mayores han estado compartiendo fotos de sus vacaciones en la Costa del Sol, pero su madre ha preferido hablar de sus días de descanso en un directo en TikTok, cuyos fragmentos se han viralizado en la misma red social, donde sus fans los han compartido para aquellos que no hayan podido estar atentos a las palabras de la matriarca durante el momento de su emisión.

En uno de esos cortes del directo, Marisol revela una de las preguntas más repetidas: su hija Graciela se casará en octubre "si Dios quiere" con Juan Antonio Silva. Unas declaraciones con las que confirma que la intención de la influencer es celebrar una boda y no 'escaparse' como hicieron sus hermanas mayores: en la comunidad gitana se considera 'escaparse' al hecho de mantener relaciones sexuales antes de la celebración de la boda, lo que impide hacer la famosa 'prueba del pañuelo' que certifica la virginidad de las novias.

Rebeca se 'escapó' con José Navarro cuando tenía 17 años y años más tarde celebró su boda, aunque a ojos de la comunidad gitana no tiene validez porque no 'sacó el pañuelo'. Lo mismo ocurrió con Susi, que se 'escapó' a los 15 años, iniciando así un 'matrimonio' a ojos de la comunidad gitana pero sin efectos legales. Cuando cumplió 18 celebró su boda, imitando los pasos de su hermana mayor, que ha expresado su deseo de que Graciela sí que se case siguiendo las costumbres del rito gitano.