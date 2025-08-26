Lorena Romera 26 AGO 2025 - 12:40h.

El exmarido de Anabel Pantoja comparte la primera foto junto a su nueva novia: descubrimos su identidad

Omar Sánchez desata rumores de romance tras compartir una foto junto a una misteriosa chica

Omar Sánchez ha posado por primera vez con su nueva novia tras salir a la luz su identidad. Después de varias semanas jugando al despiste, el windsurfista y exconcursante de 'Supervivientes' parece estar confirmando su nueva relación con esta joven canaria. Este sería el primer noviazgo que el deportista estaría oficializando tras su divorcio con Anabel Pantoja, a principios de 2022, y tras su mediática ruptura con Marina Ruiz.

Han pasado tres años y medio desde que Anabel Pantoja y Omar Sánchez pusieron punto y final a su matrimonio. Una decisión que para él no fue fácil de digerir. El 'negro', como la sobrina de Isabel Pantoja le llamaba, necesitó tomarse un tiempo para sí mismo para recomponer su vida. Su participación en 'Pesadilla en el Paraíso' le puso en el camino a Marina Ruiz, con la que mantuvo una relación de un año y medio.

Aunque durante su relación todo parecía idílico entre ellos, el final de su noviazgo hizo que todo terminase estallando por los aires. Para el windsurfista fue un momento muy doloroso y, nuevamente, le pidió a sus seguidores ese tiempo para volver a construir su vida de cero. En esta etapa de idas y venidas, Omar Sánchez ha experimentado varios romances fallidos, pero de todos parece haber sacado una enseñanza.

Y es que el canario ha estado de lo más reflexivo a través de su perfil oficial de Instagram, donde en las últimas semanas se estaba dejando ver muy bien acompañado... hasta ahora, que por fin ha compartido la primera foto junto a su nueva novia. O así, al menos, es como ya la etiquetan sus seguidores. Y es que el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha estado disfrutando del verano junto a ella.

Además, la pareja parece tener muy buena química y encontrarse muy a gusto cuando están juntos. Prueba de ello es lo acaramelados que se han dejado ver en este primer posado juntos, en el que ella aparece descansando en el hombro de él. "Cosas varias de agosto", titula el 'negro' este recap de fotos de los momentos más especiales que ha vivido en el último mes. Entre ellas, claro, estos ratitos junto a su chica, de la que ya se ha descubierto su nombre y apellidos.

Es más, que el creador de contenido ha compartido este post después de que haya salido a la luz su identidad. Ha sido 'la cuernis', que se encarga de airear este tipo de salseos, quien ha señalado a Guacimara, una deportista canaria que ha estado interactuando en redes con Omar Sánchez en los últimos meses. La joven que habría enamorado al exconcursante de 'Supervivientes' es mamá de un niño junto al futbolista Aythami Artiles.