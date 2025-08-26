Natalia Sette 26 AGO 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela todos los cambios que tiene hacer ante la llegada del nuevo bebé

Patri Pérez habla de la "depresión posparto" que sufrió tras el nacimiento de su hijo Río

Patri Pérez vuelve a abrir su corazón frente a la cámara en un nuevo capítulo de ‘Renaciendo', disponible en Mediaset Infinity. La influencer, que atraviesa su segundo embarazo, y además de riesgo , se ha mostrado especialmente preocupada por todos los cambios que debe afrontar con la llegada de su segunda hija. Muy sincera, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones' reconoce que se siente completamente sobrepasada por la situación.

La catalana no esconde que, a pesar de la felicidad por la llegada de su bebé, la preparación para recibirla no está siendo nada fácil. “No tengo nada atado”, afirma con sinceridad. Patri admite que todo lo que tiene pendiente le genera un gran nivel de estrés, ya que siente que el tiempo se le echa encima y todavía tiene muchas cosas por resolver. “Estoy muy agobiada”, repite varias veces en su vídeo. Ya compartía con sus seguidores lo duro que era su vida ahora sin ningún tipo de ayuda casa y cuanto más se acerca la hora de dar a luz, más miedo le entra.

Uno de los puntos que más le preocupa a Patri Pérez es cómo llevará todos estos cambios a nivel mental. La creadora de contenido reconoce que necesitará apoyo externo para poder estar fuerte y estable en el momento en que nazca su hija. “Voy a necesitar ayuda psicológica”, admite con valentía. Cómo adaptará la habitación de Río para que su hija tenga también espacio, qué carrito llevará a partir de ahora…“Estoy muy colapsada”, termina admitiendo Patri.

Patri Pérez desvela los cambios que hará en la habitación de Río

La influencer ha hablado de los cambios que más le preocupan, entre ellos, qué hará con la habitación que ahora es de Río. Patri reconoce que no tiene espacio suficiente para todo lo que necesita y eso le está generando todavía más ansiedad. “Me falta una habitación en esta casa”, explica. Reorganizar el hogar se ha convertido en un auténtico desafío para Patri. La creadora de contenido cuenta que está valorando varias opciones, como quitar la cama de matrimonio para ganar espacio y poder colocar la cuna de la pequeña. Además, asegura que necesita sitio extra para toda la ropa de la niña, algo que aún no sabe cómo resolver.

Patri Pérez llega de nuevo a su canal para compartir con todos sus seguidores todos los cambios a los que se tiene que enfrentar por la llegada de su segundo bebé. La adaptación de la habitación de Río, qué carrito deberá utilizar a partir de ahora, las pocas horas de sueño que tendrá de aquí en adelante...Miles de cuestiones que debe resolver y que la están llevando al límite ¡No te pierdas nada dándole play al video!