Silvia Herreros 26 AGO 2025 - 09:00h.

Makoke reaparece tras explicar entre lágrimas los motivos por los que su boda con Gonzalo, prevista y programada en un principio para el próximo día 12 de septiembre, se ha cancelado. La exconcursante de 'Supervivientes' lo hace con una más que significativa imagen.

La madre de Javier Tudela y de Anita Matamoros no atraviesa un buen momento personal. Su boda con Gonzalo, con el que mantiene una relación de algo más de dos años, ha tenido que cancelarse debido a la enfermedad de un familiar muy cercano a la colaboradora de 'Fiesta', que tras enterarse y consensuar su decisión "con las personas que tenía que hacerlo", decidió paralizar su boda.

"No quiero entrar en cuál es el problema de salud que nos ha afectado, solo quiero decir que no es algo mío y por respeto a la persona, que no quiere que se sepa, no voy a contar nada. Hemos estado en la clínica de Navarra en la que todo se va a controlar. Solo quiero que pase esta pesadilla, que seguro que pasará pronto, y que el año que viene podamos celebrar esa boda tan deseada que queríamos hacer", contaba a Terelu Campos en el programa vespertino de los fines de semana de Telecinco.

María José Giaever - verdadero nombre de Makoke -, no podía evitar romperse durante su última intervención televisiva. Su novio Gonzalo no dudaba en entrar por teléfono para mostrarle incondicional apoyo.

Un apoyo que de nuevo la tertuliana ha querido agradecer a través de la significativa imagen que ha publicado a través de sus historias temporales de Instagram, lugar en el que se dirige a él mientras agarra con fuerza su mano.

Pese a la dureza del momento, Makoke ha querido tener un gesto de agradecimiento y amor hacia su pareja, que se mantiene a su lado en este complicado proceso familiar. "Gracias, te amo", escribe la malagueña.

Con esta fotografía, la pareja, que ha pospuesto su boda hasta el año que viene, demuestra su unión y fortaleza tras haberse visto obligados a pararlo todo a escasas semanas de su enlace.