Makoke se refugia en su hija Anita Matamoros tras verse obligada a cancelar su boda con Gonzalo
La colaboradora malagueña ha viajado hasta Pamplona en compañía de su hija y el novio de ésta
Exclusivo y refugio de famosos: así es el hotel de Ibiza donde se iba a casar Makoke con Gonzalo
Cuando apenas quedaban 20 días para que Makoke y su novio Gonzalo se diesen el 'Sí, quiero' (el tercero de la colaboradora), Makoke sorprendía a todos cancelando su esperada boda. La noticia se conocía en exclusiva en 'Tardear' y rápidamente comenzaban a surgir todo tipo de rumores.
Inevitablemente venían a la mente las informaciones que solo unos días antes el equipo de 'Fiesta' sacaba a la luz: "Vamos a dar una información que no es muy buena, es una información muy delicada. Tiene que ver con tu futuro marido porque hay dos cosas, pero sobre todo, una que no te va a gustar. Tu chico, al menos una noche, ha estado en un calabozo", destapa Aurelio Manzano.
Rápidamente, Makoke reaccionaba rompiendo una lanza a favor de su chico: "No voy a hablar de ese tema, no me concierne a mí. Estoy super tranquila, sé con quién me caso. Me da exactamente igual lo que se diga. Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia".
Aunque en su momento Makoke aseguró confiar en su novio y no plantearse anular la boda, la cancelación acabó siendo oficial a través de un comunicado en el que la malagueña hablaba de problemas de salud de un familiar muy cercano. Su amiga, Marta López, aclaraba poco después en 'Tardear' que Makoke y Gonzalo seguían juntos: "Makoke y Gonzalo están más unidos que nunca. No juegan con la salud de un tercero. Son una pareja feliz y con futuro".
Pese a que ha negado que entre ella y Gonzalo exista una crisis y más aún que hayan decidido cancelar la boda definitivamente, lo cierto es que la colaboradora ha preferido escapar de la polémica en compañía de una de las personas que más quiere en el mundo.
Makoke ha aprovechado que su hija Anita está de vacaciones para pasar unos días con ella y con su chico, el cantante Johnny Garso. Madre e hija han compartido en sus redes sociales una tierna imagen en la que se va ambas paseando por la calle de la Dormitaleria, en Pamplona, en compañía del novio de la influencer.
Anita, cada día más enamorada de Johnny
Anita Matamoros ya gritó hace más de un año que muy enamorada de su chico y lo cierto es que, a juzgar por las imágenes que comparte en redes sociales, la cosa entre ellos sigue viento en popa. La hija de Makoke se contó cómo conoció a su novio, el cantante Johnny Garso, diez años mayor que ella: "Llevo cinco meses con él, estoy superenamorada, pero le conozco desde hace mucho tiempo, desde hace ocho años. Éramos colegas y pues hubo de repente… Estoy enamoradísima, me hace canciones…", explicaba Anita allá por junio de 2024.