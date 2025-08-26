Patricia Fernández 26 AGO 2025 - 18:53h.

Nuestro compañero Álex Álvarez habla con Ángeles Muñoz, cantante de Camela

Preocupación por el estado de salud de Dioni, cantante de 'Camela': "Lleva un tiempo un poco malo"

Contratiempo para los fans de Camela: parte de su gira de verano cancelada por enfermedad: los seguidores de Camela deberán esperar un poco más para volver a ver a los cantantes sobre el escenario, ya que el dúo ha tenido que cancelar algunos de sus próximos conciertos. Álex Álvarez, colaborador de 'Tardear', ha hablado con Ángeles Muñoz, la cantante de Camela, quien explicó los motivos de esta decisión.

“No han suspendido todos los conciertos, solo algunos de verano porque Dioni está enfermo con una faringitis. Cada semana, los representantes del grupo envían los partes médicos a la empresa indicando cuándo no puede actuar”, explicó Álex, transmitiendo las palabras de Ángeles.

"Esperan retomar la gira en cuanto sea posible"

La cantante se ha mostrado muy afectada, ya que el verano es la época en la que más conciertos realizan y más cerca pueden estar de sus fans. La representante de Dioni también ha querido aclarar que, aunque la faringitis se ha ido agravando a lo largo de la semana, esperan retomar la gira en cuanto sea posible. Y expresa que los conciertos cancelados se reprogramarán progresivamente a lo largo del año; la gira no se suspende.

Ángeles, en sus palabras a nuestro compañero Álex, ha querido mostrar tranquilidad a los seguidores, agradeciendo el cariño recibido y asegurando que los conciertos dependerán únicamente de la recuperación de Dioni, que por el momento está siendo lenta.