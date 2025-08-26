TardeAR 26 AGO 2025 - 18:07h.

La hermana de Michu se muestra sorprendida en ‘Tardear’. “Me he enterado por vosotros

Sergio Lara, mejor amigo de Michu, carga contra Gloria Camila: ''Murió sin perdonarle el daño que le hizo''

'Tardear' ha revelado en exclusiva el contenido del testamento de Michu, fallecida recientemente, que ha generado sorpresa y tensión en el entorno familiar. Según explicó el paparazzi Tino Torrubiano, la joven dejó por escrito su última voluntad hace varios años, designando a su madre, Inma, como heredera de todos sus bienes.

En la entrevista, Torrubiano aclaró que la disposición testamentaria deja a la madre como gran beneficiada, mientras que la hija de Michu, por ley, tendrá acceso a su parte legítima de la herencia. “Se trata de propiedades, no de grandes sumas de dinero”, explicó, precisando que el patrimonio incluye principalmente una vivienda.

El paparazzi también reveló que en el documento Michu expresó su voluntad sobre el cuidado futuro de su hija en caso de faltar, aunque por motivos legales el programa no pudo profundizar en este aspecto.

La sorpresa de la hermana de Michu

Uno de los momentos más llamativos del programa llegó cuando se contactó con Tamara, hermana de Michu, que se mostró impactada al descubrir en directo que no había sido incluida en el testamento:

“¿A mi madre? Bueno, da igual, es como si fuese a mí porque yo estoy en la casa… pero me estoy enterando ahora mismo”, afirmó sorprendida.

Aunque aseguró que no le da importancia al no haber heredado nada de forma directa, fuentes del programa señalaron que Tamara siempre creyó que su hermana contaría con ella en el reparto. Finalmente, su madre Inma ha resultado la gran beneficiada, lo que podría tensar aún más la ya complicada relación entre ambas.

Una decisión tomada hace años

Según el testimonio de Torrubiano, Michu fue previsora y decidió firmar el testamento “siendo consciente de la enfermedad que atravesaba”. Desde la semana pasada, tanto la familia de Michu como la de Ortega Cano conocían la existencia del documento.