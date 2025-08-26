TardeAR 26 AGO 2025 - 16:49h.

El cantante de 'Los Chunguitos' entra en directo en 'Tardear' para mostrar sus condolencias por la muerte del artista

‘Tardear’ acogió este martes un emotivo testimonio tras conocerse el fallecimiento de Manuel de la Calva, integrante del mítico Dúo Dinámico. En directo, Juan Salazar, miembro de Los Chunguitos y amigo personal del dúo, compartió su pesar y recordó la trascendencia que tuvieron en su carrera artística.

“Me ha dolido mucho, mucho, mucho”, confesó visiblemente afectado al inicio de la conexión. Salazar relató cómo conoció la noticia “al poner la tele” y aseguró que el impacto fue inmediato al tratarse de alguien muy cercano: “De toda la vida. Fueron los descubridores de Los Chunguitos, en 1977”.

Durante la entrevista, Juan Salazar rememoró cómo surgió aquella relación profesional y personal. Recordó que gracias al impulso del Dúo Dinámico comenzó a componer sus propias canciones: “En una semana hice un tema, se lo llevé y me dijeron: ‘Esto es un bombazo’”. A partir de ahí, comenzó una colaboración que marcaría el rumbo de su trayectoria musical.

El artista destacó, además, la generosidad y sencillez de Manuel y Ramón: “Eran personas maravillosas, muy campechanos y auténticos. Siempre que nos juntábamos con la guitarra era mágico”. Su último encuentro con De la Calva fue en un ámbito privado hace más de una década: “Estuvimos cantando juntos, muy bien, de verdad”.

Sobre el papel que jugaba cada miembro en el dúo, Salazar reconoció que ambos se complementaban de forma única: “Lo tenían todo: componían, cantaban, eran amables. Para mí ha sido un palo muy fuerte, un palo muy duro”.

La entrevista concluyó con un mensaje de agradecimiento y cariño hacia la memoria de Manuel de la Calva, figura esencial de la música española y responsable, junto a Ramón Arcusa, de descubrir y apoyar a grandes artistas.

Millán Salcedo recuerda a Manuel de la Calva en ‘Tardear’

‘Tardear’ conectaba también en directo con el humorista Millán Salcedo, integrante de Martes y 13, intervino este martes en Tardear para rendir homenaje a Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico, fallecido a los 87 años. Salcedo fue quien lo interpretó en el mítico sketch del grupo cómico.

“Solo lo hicimos una vez, pero parece que fue mil, como pasó con lo de Encarna y las empanadillas”, recordó entre sonrisas. También relató una anécdota personal: de niño escribió al dúo pidiéndoles un disco y nunca recibió respuesta. Años después, al contarles la historia, Manuel se disculpó sinceramente: “Eso demuestra la humanidad que tenía”.

Salcedo reconoció haber sido fan declarado del grupo desde su juventud: “Para mí siempre fueron el dúo dinamítico, porque ya en vida eran míticos”. Despidió a De la Calva con emoción: “Es un día muy triste, pero como decían ellos, seguiremos resistiendo. Hasta siempre”.