Patricia Fernández 26 AGO 2025 - 17:17h.

Ramón Arcusa, sobre la enfermedad que atravesaba Manuel de la Calva: "Estaba con médicos desde hace un par de años, tenía fibrosis pulmonar"

La emotiva despedida a Manuel de la Calva de su mitad del Dúo Dinámico: "Era más que un hermano"

Compartir







Manuel de la Calva, uno de los icónicos miembros del Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años. Con una carrera que marcó la historia de la música española, el grupo, formado por Calva y Ramón Arcusa, fue un referente de varias generaciones. Tras conocerse la noticia, ‘Tardear’ ha podido hablar con Ramón Arcusa, su inseparable compañero, quien se mostró visiblemente devastado.

"Imagínatelo, estoy fatal", así respondía Ramón Arcusa a la pregunta de cómo se encuentra en este momento, el que relataba cómo se enteraba de esta triste noticia: "Estuve ayer con su esposa Mirna y esta mañana me han llamado para decirme que había fallecido". El que explicaba que ellos seguían teniendo un contacto muy estrecho.

Ramón Arcusa habla de la enfermedad que atravesaba Manuel de la Calva

Además, Ramón Arcusa hablaba de la enfermedad que ha atravesado su gran amigo en los últimos tiempos: "Estaba medicándose, con médicos desde hace un par de años, tenía fibrosis pulmonar y el final es siempre el mismo porque termina con las personas".

"Estamos recibiendo miles de mensajes de condolencia, y bueno que te puedo decir, que su música es eterna", expresaba Ramón, muy emocionado, en este complicado día para él, que tanto ha compartido con Manuel de la Calva encima del escenario y en la vida.