Lorena Romera 26 AGO 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que vivió un episodio "cercano a la muerte", lo que derivó en un trastorno de la ansiedad

Recientemente, Vanessa Bouza ha hablado de la enfermedad que le han diagnosticado

Compartir







Vanessa Bouza se ha sincerado sobre su trastorno. La que fuera concursante de la última edición de 'Gran Hermano' ha hablado por primera vez del traumático episodio que vivió, en el que se vio "entre la vida y la muerte", que, con el tiempo, derivó en este trastorno psicológico.

A través de unos vídeos que ha publicado en su perfil de Instagram, con el ánimo de "ayudar a otras personas con su mismo diagnóstico", la que fuera también concursante de 'GH DÚO' junto a Javier Mouzo ha contado todos los detalles de su historia con la fagofobia. "Quiero aclarar que no es una fobia, es un trastorno. Así aparece en mi parte médico. Además, está incluido dentro de los trastornos alimentarios", señala.

PUEDE INTERESARTE Vanessa Bouza reaparece para arremeter contra Maica Benedicto

El comiendo de la fagofobia de Vanessa Bouza se remonta hace 16 años. "Estoy comiendo en un restaurante una lasaña de espinacas y me atraganto. Lo normal es que se resuelva con una maniobra o que tosas, de manera natural. Pero en mi caso, casi me muero", recuerda. Aquel episodio fue completamente traumático para la gallega.

PUEDE INTERESARTE Daniela Cano destapa lo que Vanessa Bouza dijo sobre Aurah Ruiz

"Me puse azul, no se liberaba. Me vino a buscar una UVI móvil, fui al hospital. Fue algo complicado. Me marcó para siempre y con el tiempo se fue agudizando", expresa la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. A partir de ese momento, empezó a tener más cuidado a la hora de comer e ingerir alimentos. Después, inconscientemente, se fue "restringiendo algunos alimentos".

Canal de Whatsapp de Telecinco

El problema llega cuando empezó a verse incapaz de comer sólido. "Empiezo a perder peso de manera bastante llamativa. Yo mido 1,78 cm y de normal peso unos 58-60 kilos. Me quedé en 48kg. Mi médica pensaba que tenía anorexia, por mi trabajo; la música y el modelaje. Me sentía muy frustrada", recuerda la cantante, que intentaba explicarle a los profesionales que lo que no podía era ingerir.

"Empiezo a perder peso de manera bastante llamativa"

Vanessa Bouza explica los síntomas de la fagofobia

"Lo que no puedo es tragar, es superior a mí, se me cierra la garganta... O esa es la sensación que yo tengo", cuenta. Vanessa Bouza explica que estuvieron dándole "vueltas a su caso" cerca de dos años hasta que dieron con el diagnóstico. "En ese momento me sentí muy sola, porque no sabía a qué tipo de enfermedad o trastorno me enfrentaba. Había muy poca información", reconoce.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lo que Vanessa Bouza notaba en ese momento era "una obstrucción en la garganta, como si tuviese una bola de pelo. Es una sensación muy desagradable. Me costaba tragar saliva, que también sientes que te atraganta. Es muy complicado. No eres capaz de tragar ni un sorbo de agua".

"Me vi entre la vida y la muerte y mi mente cambió hasta el punto en el que llegó a afectarme así. Fue una situación bastante dura, extrema", recuerda. Y es que, en la actualidad, aunque Vanessa Bouza continúa sin poder comer sólido ni sentir "ningún resto en la garganta", ha encontrado la solución en la suplementación.

"Me vi entre la vida y la muerte"

Tratamientos para la fagofobia

Después de ser derivada a la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria y tener que dejar las terapias cognitivas, que para ella fueron "un retroceso", la endocrina fue clave en su mejoría. "Ella me explicó que siempre hay recaídas, pero que esto no quiere decir que no vaya a salir. Los proteicos me salvaron la vida. También empecé a introducir purés, pero tienen que estar pasados dos o tres veces, no puedo notar ningún resto", cuenta.

"Espero poder ayudar a gente con este trastorno, que sé que hay mucha, que sepáis que no estáis solos. Es algo muy serio, te puede llevar a la muerte en casos extremos de desnutrición", señala muy seria Vanessa Bouza, que ha prometido a sus seguidores que hará más vídeos hablando sobre la fagofobia, el trastorno que ha marcado su vida.