Andrea Bueno, de 'La isla de las tentaciones', se sincera sobre su ruptura con Álvaro Álvarez

Andrea Bueno, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha confirmado su ruptura con Álvaro Álvarez, el joven malagueño con el que llevaba cuatro años saliendo y con el que participó en el programa presentado por Sandra Barneda, donde su relación sufrió un bache del que aparentemente salieron más reforzados.

La tatuadora e influencer ha confirmado la noticia, que sus seguidores ya intuían porque se había mudado de vuelta a la casa de su madre y abandonado el hogar que compartía con el malagueño, en una larga carta en la que se sincera sobre su ruptura, que supone un gran cambio en su vida, pues su relación comenzó cuando ella tenía 17 años: "Hoy cierro uno de los capítulos más importantes de mi vida. Hace cuatro años empezó una historia que me marcó para siempre. Yo tenía 17, él 25. Era mi vecino y acabó convirtiéndose en mi compañero de vida".

"Juntos hemos crecido, hemos aprendido y nos hemos amado con toda el alma. Hemos compartido momentos que me acompañarán toda la vida, casi todas mis primeras veces, viajes, sueños y risas. Gracias a él descubrí mi verdadera vocación, el tatuaje, gracias a él entendí lo que es amar de verdad, cuidar, sostener y ser equipo. Llegué a pensar que sería el padre de mis hijos, porque durante cuatro años fue el hombre de mi vida", ha escrito la amiga de Alba Rodríguez, que solo tiene palabras de cariño y gratitud para su expareja.

Tras este bonito texto, ha querido dejar claro que nunca hablará mal de su exnovio y que le desea que sea feliz porque "se lo merece todo". Además, ha revelado que seguirán compartiendo el amor que tienen por sus gatos, cuya custodia se van a repartir: "Yo me quedaré con Príncipe y Pulgui cuando tenga mi casa lista con sus redes puestas, y él con Fara, que sé que estará en las mejores manos posibles".

Por último, se ha dirigido a su ex con un precioso mensaje: "Álvaro, gracias por haber sido mi casa y mi refugio, por tantos recuerdos imborrables y por enseñarme tanto. Siempre serás una parte de mí, de mi historia, y siempre te voy a llevar conmigo". Álvaro Álvarez ya le ha contestado con un texto en la zona de comentarios de la publicación, en el que le confiesa que no esperó que su relación se fuera a romper jamás.

"Si en otra vida me dieran a elegir te escogería una y mil veces más porque solo nosotros sabíamos la conexión que teníamos y la maravillosa familia que formamos. Eras mi hogar y eres una parte de mi vida y no sé lo que nos deparará el destino, pero lo que sí sé es que mi corazón siempre estará contigo", le ha escrito Álvaro a Andrea.