A sus 50 años, el artista volverá a convertirse en padre junto a Anna Kournikova, con quien ha formado una de las familias más estables y discretas del espectáculo

La discreta vida de Enrique Iglesias: un nuevo reto y el enigmático estado de salud de su mujer, Anna Kournikova

Compartir







En las últimas horas, unas imágenes de Anna Kournikova paseando por Miami han desatado un auténtico revuelo. La extenista aparece luciendo una incipiente tripa que, según confirma este miércoles la revista '¡Hola!', responde a un embarazo muy esperado: Anna y Enrique Iglesias están esperando su cuarto hijo.

La noticia, según explica la cabecera rosa, ha llenado de alegría a la pareja, que dará la bienvenida a su nuevo bebé a finales de este mismo año, consolidando aún más una de las familias más sólidas y discretas del mundo del espectáculo.

PUEDE INTERESARTE Enrique Iglesias brilla en el Granca Live Fest con su concierto único en España: su actuación y las sorpresas sobre el escenario

El nuevo embarazo llega en un momento especialmente dulce para la pareja. Con tres hijos ya en casa, la familia está bien asentada en Miami, donde disfrutan de una vida tranquila y enfocada en la crianza. Lucy y Nicolás, los mellizos que nacieron en diciembre de 2017, fueron los primeros en cambiarles la vida y en mostrar una faceta más familiar del cantante y la extenista.

Poco después, en enero de 2020, llegaba la pequeña Mary para completar el que hasta ahora había sido un hogar de cinco. Con la llegada de este cuarto hijo, Enrique y Anna se convertirán en padres de nuevo. Este será el noveno nieto de Isabel Preysler.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su discreta relación

La relación entre Iglesias y Kournikova siempre se ha caracterizado por la discreción. A pesar de ser dos figuras reconocidas mundialmente, tanto en la música como en el deporte, han sabido construir una vida privada lejos de los focos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Se conocieron en 2001 durante la grabación del videoclip de 'Escape', y la química entre ellos fue inmediata. Desde entonces no se han separado.

Una de las grandes incógnitas que rodean a la pareja es su estado civil. Aunque llevan más de dos décadas juntos y en varias ocasiones se ha especulado con un enlace secreto, ellos nunca han confirmado haber pasado por el altar.

Su residencia en Miami es otro reflejo de la vida que han elegido llevar. La familia vive en una lujosa mansión situada en la exclusiva zona de Indian Creek, una de las zonas más caras de la ciudad y en la que conviven con otros rostros conocidos, como Ivanka Trump, Gisele Bündchen, Jeff Bezos o el propio Julio Iglesias.

La casa, valorada en varios millones de dólares, está rodeada de muros y estrictas medidas de privacidad, lo que les permite mantener un estilo de vida lo más normal posible pese a la fama internacional de ambos. Allí disfrutan de largos paseos, excursiones en barco y juegos al aire libre con los pequeños, siempre alejados del ruido mediático.

Mientras tanto, Enrique continúa siendo uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial, con giras multitudinarias. Aunque él mismo ha confesado en más de una ocasión que su prioridad son sus hijos, y que adapta sus compromisos profesionales para no perderse los momentos importantes de su crianza. Anna, por su parte, se ha retirado de la vida pública para centrarse en su papel de madre.