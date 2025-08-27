Ana Carrillo 27 AGO 2025 - 10:00h.

El marido de Vanessa Bouza se ha pronunciado sobre su situación financiera tras sus abandonos en 'GH' y 'GH DÚO'

Javier Mouzo, de 'Gran Hermano', reaparece y habla de su cambio físico a causa del "efecto rebote"

Compartir







Javier Mouzo ha reaparecido en Instagram con unos vídeos grabados desde la casa de Ferrol que comparte con su mujer, Vanessa Bouza, y la hija que tienen en común, una niña llamada Claudia. El exconcursante de 'Gran Hermano' y 'GH DÚO' se ha disculpado con sus seguidores por estar inactivado en esta red social y les ha hablado de su situación económica tras haber abandonado los dos realities en los que ha participado en los últimos doce meses.

El cantante gallego ha recordado que abandonó 'Gran Hermano 19' porque sentía que su mujer, que había sido expulsada esa misma noche por la audiencia, lo necesitaba a su lado y ha dejado claro que no le pesa haber perdido la posibilidad de ganar los 300.000 euros del tan codiciado maletín, que fue a parar finalmente a las manos de Juan Luis Quintana.

"Nunca sabremos si hubiera ganado o si hubiera llegado a la final", ha comentado el que fuera amigo de Maica Benedicto, que recuerda que muchos seguidores del formato le decían que no debió abandonar porque lo veían ganador y, por ende, 300.000 euros más rico. "Lo de Vanessa y lo mío está por encima del dinero", ha subrayado después, dejando claro que lo más importante de su vida es su relación con su mujer y madre de su única hija.

PUEDE INTERESARTE Vanessa Bouza comparte por primera vez una foto con su hija en común con Javi Mouzo

"Hoy en día miro a mi alrededor y afortunadamente en la vida no nos va nada mal", ha asegurado Javi Mouzo, que considera que su situación económica es buena y que no quiere darle una gran importancia al dinero porque sus prioridades vitales son otras: "El dinero va y viene, no hay que darle la mayor de las importancias, que sí que ayuda, pero las cosas no van tan mal, vivimos bien, el dinero, con un poco de suerte y trabajo, ya se conseguirá".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Además, ante la pregunta de una de sus seguidoras, ha aclarado que este verano no ha trabajado haciendo bolos con la orquesta que tiene junto a su mujer, pues han preferido descansar, pero ha revelado que volverán al trabajo en invierno para calentar motores de cara a la temporada estival del año que viene.