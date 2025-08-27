Patricia Fernández 27 AGO 2025 - 16:34h.

'Tardear' muestra las imágenes exclusivas de Irene Rosales con otro hombre en un lugar público

Alexia Rivas revela el mensaje que Irene Rosales mandó a su familia antes de separarse de Kiko Rivera: "Se sentía muy sola"

Después de once años de relación y nueve de matrimonio, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner fin a su historia juntos. Padres de dos hijas, el DJ y la influencer sevillana habrían tomado la decisión de separarse y parece que ha sido de mutuo acuerdo. Sin embargo, en medio de la repercusión de esta noticia, a la redacción de 'Tardear' han llegado imágenes exclusivas de Irene con otro hombre en un lugar público el pasado lunes por la noche.

En exclusiva, nuestro programa ha mostrado estas imágenes de Irene con otro hombre, siendo la persona que grababa estas imágenes la que explicaba lo que presenció entre ellos: "Él era muy mono y ella iba muy natural. Ella tenía una sonrisita muy cómplice. Y después se fueron los dos juntos en un coche grande, estuvieron 3 o 4 minutos en el coche".

Raquel Bollo, tras ver las imágenes: "Es un amigo de Irene"

Después de ver este momento entre Irene y este hombre, Raquel Bollo aseguraba haber hablado con Irene sobre esto y se pronunciaba: "Era un amigo, es lo que va a hacer de aquí en adelante. Ella va a seguir hablando con amigos, tiene un grupo muy grande. Necesita despejarse, salir de la rutina y respirar, nada más".

Los detalles de las imágenes de Irene Rosales con otro hombre

En pleno directo, Frank Blanco adelantaba información sobre esas fotografías antes de mostrarlas: "Se les ve en una actitud muy distendida, incluso cómplice, junto a un señor muy atractivo. Las imágenes nos las envía una espectadora de Tardear que estaba en el mismo sitio y, sorprendida, nos escribe diciendo: ‘¿Sabéis si Irene se ha separado de Kiko? Porque mirad lo que he visto’”.

Sobre este material, Verónica Dulanto añadía: “Son de esta misma semana. A la persona que estaba allí al lado le llamó la atención la actitud de Irene”.

Incluso Raquel Bollo, al ver las fotos en la tablet que sostenía el presentador, reaccionaba comentando: “Él es muy guapo, e Irene también aparece muy guapa. Su cara me resulta familiar, pero no logro reconocerle”.