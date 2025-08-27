Lorena Romera 27 AGO 2025 - 14:41h.

La influencer de Ginés ha respondido al hijo de Isabel Pantoja, que ha confirmado el final de su matrimonio

Kiko Rivera emite un comunicado y confirma su separación de Irene Rosales: "No es fácil"

Irene Rosales ha respondido a Kiko Rivera en el comunicado que ha emitido a través de su perfil de Instagram, confirmando el final de su matrimonio tras nueve años casados y dos hijas en común. Aunque la influencer sevillana, de 34 años, todavía no se ha pronunciado ni ha actualizado sus redes sociales haciendo referencia a la ruptura, sí que ha reaccionado a la última publicación de su ya exmarido.

Aunque no ha roto su silencio y de momento se mantiene en un segundo plano tras convertirse en el centro de todas las miradas al salir a la luz el final de su relación con el hijo de Isabel Pantoja, hace apenas unas horas la de Ginés sí que publicaba en sus stories de Instagram una llamativa reflexión que ahora cobra mucho más significado.

Lo hacía utilizando su horóscopo, Géminis, como si encontrase consuelo en los consejos y en la predicción astrológica que le ofrecían para la jornada de ayer, antes de que su separación saltase a la prensa. "Haz un esfuerzo consciente por escuchar más que hablar hoy. La sabiduría no siempre viene en palabras propias, sino en lo que recibes del mundo y de los demás. Al abrir tu mente y tu corazón, descubrirás perspectivas que pueden transformar tu camino", se lee en este post.

"Descubrirás perspectivas que pueden transformar tu camino"

Una reflexión que va en el mismo sentido que la que ha compartido Kiko Rivera en el comunicado en el que confirma la separación. "A veces lo que más duele es lo que nos hace más fuertes. Empieza una transformación. La vida me ha enseñado que, incluso, en medio del dolor, hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, pero también está lleno de posibilidades", ha escrito el dj en sus redes.

"El futuro está lleno de posibilidades"

Además de esto, el hijo de Isabel Pantoja deja claro que aunque ha sido una decisión "difícil", es lo mejor para ambos. "Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", señala el músico, que ha recalcado que el bienestar de Ana y Carlota seguirá siendo siempre su prioridad. "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida", escribe.

"Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación"

Unas palabras a las que Irene Rosales ha respondido. Lo ha hecho con un corazón rojo. Un gesto público más que suficiente para confirmar lo que Kiko Rivera expresa en este comunicado: que se han separado en buenos términos y que existe una buena comunicación entre ellos.