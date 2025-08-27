Pedro Jiménez 27 AGO 2025 - 14:36h.

La periodista ha confesado además la causa que podría haber propiciado la separación y ensalza la figura de la sevillana: "Ha aguantado callada..."

Kiko Rivera ya habría abandonado el domicilio familiar después meses de "difícil convivencia"

Compartir







Kiko Rivera e Irene Rosales se han separado tras nueve años de matrimonio y dos hijos en común. La noticia ha saltado este miércoles por la mañana y las reacciones no han tardado en llegar. Todo parece indicar que el hijo de Isabel Pantoja y la influencer sevillana habrían tomado la decisión de mutuo acuerdo, sin terceras personas de por medio. En 'Vamos a ver', Alexia Rivas ha señalado que la separación es algo que ya rondaba en la cabeza de Irene Rosales: la sevillana se lo comunicó a su familia hace una semana.

Y es que la semana pasada -según Alexia Rivas- Irene Rosales mandó un mensaje de texto a su círculo más cercano e íntimo (personas de máxima confianza) "y les dice que se va a separar": "Les dice: 'Me voy a separar, me voy a divorciar. La decisión es firme. Os aviso porque sé que pronto va a salir la noticia y no quiero que os enteréis por la televisión o por una revista antes que por mí".

Además, Irene Rosales le informó a su familia que todo el proceso de separación les había "llevado un tiempo (a Kiko y a ella), sobre todo para que las niñas se adapten, para hacer todo esto bien por ellas".

El motivo de la separación, según Alexia Rivas

Por otro lado, Alexia Rivas desvela que la causa que podría haber propiciado la separación es que "Irene se siente completamente sola. Hace una vida absolutamente independiente y Kiko no le acompañaba en ningún plan. Ella no podía más. Estaba llevando prácticamente una vida de soltera".

Alexia Rivas ha querido resaltar la figura de Irene Rosales: "Una tía tan coherente, que le ha ayudado y que ha aguantado carros y carretas. Por estar enamorada no tienes por qué aguantar ciertas cosas. Ha aguantado callada...". Por último, la periodista y colaboradora tacha de "injusta" la reacción de Anabel Pantoja al comunicado de Kiko cuando este mismo, "con la herencia merenada, le ha puesto como los trapos".