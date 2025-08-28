Equipo mtmad 28 AGO 2025 - 17:02h.

La exparticipante de 'Warrior Games' se emociona echando la vista atrás a su relación con Mangel

Claudia Bavel se derrumba al hablar de su dura infancia y pasado

Compartir







Claudia Bavel aterriza en su nuevo canal de mtmad en Mediaset Infinity: ‘Alta intensidad’. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ se estrena en este primer capítulo con las emociones a flor de piel para explicar los motivos de su ruptura con Mangel . La modelo conoció a Manfel durante su participación en el reality y se enamoró locamente de él. Entre la lucha y la conviviencia, pilares fundamentales del programa, ambos concursantes forjaron una bonita unión que continuó fuera del programa hasta que todo se acabó. Ahora, Claudia se abre como nunca al enseñar sus fotos más íntimas con su exnovio y se rompe en llanto al recordar sus sentimientos por él.

La creadora de contenido ha aprovechado el primer vídeo de su nuevo canal para sincerarse sobre toda su expereincia dentro de 'Warrior games' y hablar de la relación que mantiene con sus excompañeros de reality . Además, la catalana dedica unas emotivas palabras a su pasada relación con Mangel. Aguantando las lágrimas, Claudia comparte unas fotos de lo más especiales junto a su exnovio. “Lo vivimos con alta intensidad”, declara haciendo alusión al nombre de su canal.

PUEDE INTERESARTE Claudia Bavel explota tras un comentario de Mangel y toma una determinante decisión sobre su relación con él

La modelo habla con el corazón en la mano de su relación con el de Alicante al echar la vista atrás y recordar sus vivencias juntos. “No entiendo por qué no somos un ‘nosotros’”, confiesa con lágrimas en los ojos. La catalana comparte con sus seguidores algunas de sus experiencias más emotivas como pareja. Desvela lo que ha significado para ella la relación con Mangel y todo lo que le hizo sentir durante el tiempo que han estado juntos. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Claudia Bavel habla de las locuras que hizo Mangel por su amor

PUEDE INTERESARTE El tonteo entre Claudia Bavel y Mangel lleno de risas y confesiones

Claudia Bavel habla largo y tendido sobre lo vivido junto a Mangel, ‘El inmortal’, en su pasada relación. “Los dos fuimos igual de impulsivos”, confiesa con una sonrisa. Comentando algunos de sus recuerdos más especiales, Claudia detalla varias de las locuras que hizo el del Alicante para demostrar su amor. “Se tatuó mi nombre a los 10 días”, declara. La influencer habla de la actitud de su exnovio durante la relación y muestra su incomprensión ante la ruptura. ¡Haz click y entérate de todo!

La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ se estrena en Mediaset Infinity para mostrar su lado más vulnerable y abrirse sobre su reciente separación. En el primer capítulo de 'Alta intensidad' explica los motivos tras el final de su relación con Mangel, además de confesar si estaría dispuesta a volver con él. La catalana se sincera sobre el trato que mantiene con sus compañeros de reality y desvela las ‘red flags' que vio en su expareja. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!