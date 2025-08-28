Celia Molina 28 AGO 2025 - 16:48h.

La cantante anunció en sus redes sociales su compromiso de boda con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce

Taylor Swift se casa: así ha anunciado la cantante su compromiso con Travis Kelce

Después de anunciar por sorpresa el lanzamiento del duodécimo disco de su carrera, Taylor Swift ha dado una noticia todavía más inesperada. Con un carrusel de románticas fotografías, en las que se ve a su novio de rodillas en un enclave idílico, la cantante anunció que está definitivamente comprometida con Travis Kelce. La revelación causó el furor de su horda de fans y un sin fin de reacciones, pues hasta la FOX interrumpió su programación habitual para hacerse eco de la noticia.

Pero, sin duda, las palabras que han cobrado una mayor importancia han sido las de Donald Trump, tras haberla declarado su archi enemiga por el apoyo que le dio a Kamala Harris en su lucha por la presidencia. El líder de Estados Unidos se encontraba en medio de una rueda de prensa cuando saltó la noticia del compromiso y los periodistas no pudieron evitar preguntarle que qué le parecía. Lejos de avivar su mala relación, el presidente fue correcto y amable y le deseo mucha suerte a la pareja:

"Él es buen chico y ella, fantástica"

"Les deseo mucha suerte. Tú has dicho que él es un gran jugador, yo creo que, además, es una gran persona. Y ella es fantástica, así que le deseo suerte a los dos", dijo, enterrando el hacha de guerra que mantenía con ella desde 2024. En ese año, la estrella del pop publicó un post en el que afirmaba contundentemente que votaría al partido demócrata, así como criticaba el argumento republicano sobre las "mujeres sin hijos" y con gatos que tanto indignó a la población femenina. Ante tan buena noticia, Trump no ha querido remover las aguas, pues ya ha comprobado de primer mano que no han "bajado las ventas de sus discos" por su voto a Kamala, tal y como él mismo predijo.

Continúa así la historia de amor entre Tay y Tav, una relación que ha posicionado a la cantante en el epicentro de la NFL. Gracias a su asistencia a los partidos y a su ferviente defensa de los Chiefs, cada vez más mujeres se han interesado por la liga de fútbol americano, factor que disparó los índices de audiencia y el interés de las marcas. En el último podcast en el que la pareja ha colaborado, liderados por su hermano (y cuñado), Jason Kelce, ya se pudo apreciar la complicidad que hay entre ellos y el máximo apoyo que el jugador también le da a la carrera musical de Taylor.