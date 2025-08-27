Entusiasmo planetario por el anuncio de compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce

Compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce: así es el anillo que luce la cantante en su mano

Todo lo que toca, lo que compone o lo que anuncia se convierte en una auténtica locura a nivel mundial. Los seguidores están emocionados tras el anuncio de compromiso por sorpresa de Taylor Swift. Se casa con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce, y la noticia ha provocado reacción hasta de Donald Trump.

Varios canales de televisión norteamericanos interrumpieron la programación para informar sobre la buena noticia. En menos de una hora 10 millones de me gusta, subiendo hasta la estratosfera y entrando directamente por la puerta de la Casa Blanca de lleno al despacho oval.

El mismísimo Trump, que juró odio a la cantante por proclamarse demócrata para impedir su llegada al poder ha tenido que morderse la lengua, quizás por primera vez.

Entusiasmo planetario

El mandatario asegura que él es un jugador estupendo y ella una chica fantástica y les desea mucha suerte porque el presidente sabe que no puede frenar el entusiasmo planetario de la fotografía de cuento de hadas, de este anillo de aires vintage de 8 kilates diseñado por él con amor y del entusiasmo mundial ante esta boda ultramediática a la que Bud Banny pone banda sonora.

La pareja que se ha enfrentado a falsas teorías y complots anti republicanos por ser felices juntos y muy poderosos por separado.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron este agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.