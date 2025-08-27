El anillo con el que Swift y Kelce sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante

Taylor Swift se casa: así ha anunciado la cantante su compromiso con Travis Kelce

La estrella estadounidense Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan", escribió la artista en Instagram junto a fotos de la pareja mostrando el anillo de compromiso, entre ellas una en la que Kelce aparece arrodillado frente a Swift en un jardín.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto.

La cantante también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta ‘insensata’ porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

¿Cómo es el anillo que entregó Travis Kelce a Taylor Swift?

El anillo con el que Swift y Kelce sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó Page Six.

Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

Trump no se olvida de la cantante

Tras conocer la noticia del compromiso matrimonial, el presidente de Estados Unidos les deseó suerte a las celebridades.

"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump al ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

Esta declaración del mandatario sorprendió porque él mismo ha escrito en su red social Truth Social en varias ocasiones que odia a Swift.

"¡ODIO A TAYLOR SWIFT!", compartió en septiembre del año pasado.

Este compromiso se produce con el anuncio del próximo álbum de estudio de Swift, ‘The Life of a Showgirl’, que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial ‘The Eras Tour’.