Amador Mohedano explica el motivo de su gran cambio físico: "Me tengo que ir recuperando"

Hace unas semanas, Amador Mohedano preocupó a todos por su apariencia física. El hermano de Rocío Jurado presentaba un aspecto muy delgado y comenzó a hablarse de su estado de salud (tiene un problemas con el estómago y ha tenido que salir a negar que padezca cáncer). Pero a Amador no le ha sentado bien tener que dar de nuevo explicaciones y ha reaccionado de manera muy enfadada ante una reportera que se interesaba por él.

Desde que se encuentra con la reportera, Amador Mohedano ya se muestra muy incómodo con su presencia y enfadado con sus preguntas: "Me molesta todo", es su respuesta cuando la reportera le pregunta cómo se encuentra. Esta le muestra su alegría por verle al fin después de tanto tiempo sin coincidir con él y la respuesta de Amador es cuanto menos sorprendente: "Muy bien. Pues hija, pues a darte un bañito a la playa, anda".

Lejos de intimidarse, la reportera continúa charlando con Amador y le pregunta por Gloria Camila y su novio. Él responde escuetamente mostrando su desagrado con la situación, pero explota cuando le preguntan por cómo está pasando el verano: "¿Me queréis dejar, por favor, de verdad?". "Yo ya estoy harto de hablar y después hacéis lo que os da la gana", añade, visiblemente molesto. Los colaboradores de 'Vamos a ver' valoran y analizan estas imágenes desde el plató del programa.

"Él está bien", asegura Paloma Barrientos, que sabe de la recuperación de Amador Mohedano. Es más, asegura que la expareja de Rosa Benito está recuperando el peso perdido por la enfermedad estomacal. Y precisamente de Rosa Benito también se ha hablado en plató, pues hay quienes echan de menos que la madre de sus hijos se pronuncie y le muestre su apoyo. Eso sí, Amador no está solo y se encuentra apoyado tanto por sus hijos como por sus amigos en mitad de su tratamiento de recuperación.