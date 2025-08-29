TardeAR 29 AGO 2025 - 18:42h.

En ‘Tardear’ nos hemos colado en la que ya se ha bautizado como la boda gitana del año: la del bailaor Manuel Fernández Montoya “El Carpeta”, hermano de Farruquito, que dio el “sí, quiero” a Rocío, perteneciente a la reconocida familia artística de los Guadianas.

Una celebración por todo lo alto, con más de mil invitados, trajes de ensueño y, cómo no, mucha música y baile. El vestido de la novia estaba valorado en 11.500 euros, mientras que el traje del novio alcanzaba la friolera de 12.800 euros, adornado con más de mil piedras. Pero lo que realmente acaparó todas las miradas fue la chaqueta homenaje a Michael Jackson que lució el protagonista.

La importancia de Michael Jackson

“Desde el primer momento tenía claro que quería una chaqueta como la que llevó Michael Jackson en los Grammy de 1985. Lo tengo tatuado, forma parte de mi vida y de mis espectáculos. No podía faltar en el día más importante de mi vida”, explicó emocionado El Carpeta, agradeciendo el trabajo del diseñador Antonio Acosta, autor de la pieza.

La boda, fiel a las tradiciones gitanas, incluyó el pañuelo y el yeli, símbolos de pureza y alegría. “Lo bonito es que seguimos valorando nuestras costumbres, amar, cantar y bailar hasta que no podamos más”, aseguró el bailaor, que también bromeó con la duración de la fiesta: “Las bodas gitanas duran tres días… ¡pero la mía ha durado un mes entero!”.

El momento más emotivo llegó cuando habló de lo que significa romperse la camisa en este tipo de enlaces: “Es una forma de expresar la alegría cuando la mujer llega virgen al matrimonio y se confirma con el pañuelo. Es la manera de mostrar lo felices que estamos”.

En cuanto a los regalos, Manuel lo tuvo claro: “El mejor regalo es que toda mi familia estuviera desde el primer momento hasta el último, cantando, bailando y disfrutando. Eso no tiene precio”.

La novia, por su parte, deslumbró con varios cambios de vestuario, entre ellos un espectacular diseño rojo de Antonio Acosta que dejó sin palabras a los invitados.

Y sobre su peculiar chaqueta, 'El Carpeta' confesó que se quedará guardada como un tesoro: “No la usaré en espectáculos ni la subastaré. La voy a poner en una vitrina, porque quiero pasar y verla, recordar ese día tan especial”.