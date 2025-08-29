Lara Guerra 29 AGO 2025 - 18:22h.

Pelayo Díaz compartía el 28 de agosto una foto junto a Gal Marom en su Instagram anunciando su futuro compromiso

Pelayo Díaz compartía el pasado 28 de agosto una noticia de lo más especial en su Instagram: ¡Se casa con su novio, Gal Marom! Dos años y medio de amor que hemos podido comprobar de primera mano en 'Supervivientes 2025'. Como colaborador de 'Tardear' el programa se ha puesto en contacto con él para conocer todos los detalles de su pedida de mano y futuro compromiso.

Al teléfono y con mucha ilusión, el estilista y primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2025' detalla que "estoy contento y procesándolo, la verdad. No hinco rodilla, fue en el crucero que hemos hecho, todo muy bonito". Sobre cómo fue la pedida de mano, Pelayo asegura que no se lo esperaba y que ni tan siquiera percibió que podía pasar: "Yo no me lo esperaba, estoy en shock; estoy siempre atento y cuando alguien hace algo fuera de rutina enseguida lo noto y aquí no me enteré de nada; lo hizo super bien. Llevaba el anillo en el bolsillo y como llevamos pantalones anchos porque gracias a Dios el mundo pitillo se ha acabado, pues claro no me enteré".

Además, el estilista explica en el momento en el que ocurrió todo: "Fue al atardecer. Yo creo que el tenia un poco de miedo de que yo encontrara el anillo por la habitación y entonces lo hizo todo como en el comienzo del crucero; quería pedírmelo y ya, no fue en ningún lugar específico. Sobre el anillo, Pelayo asegrua entre risas que "pocos hacen sombra al de Georgina, pero al final es el nivel de enamoramiento que tú tengas. Él pudo pedírmelo con un anillo de plástico y una piedrita de caramelo y hubiera sido igual de feliz".

Pelayo desvela la reacción de su madre: "Está encantada, la llamé nada más pasó"

Asimismo, 'Tardear' ha querido conocer cuáles fueron las reacciones de sus familiares y si tienen ya algunos planes para el compromiso: "Mi madre está encantada, se lo dije nada más que pasó; hice una llamada familiar, les enseñé la mano y estaban todos que no se lo esperaban. Aún no hay fecha, no hemos hablado ni de preparativos, ni de cuando va a ser ni de nada, supongo que serán muchas conversaciones y muchos detalles" Tras esto, Kike entre risas, pregunta a Pelayo si todos los colaboradores estarán invitados a la boda, a lo que él responde que "creo que haré una boda muy íntima".