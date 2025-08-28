TardeAR 28 AGO 2025 - 20:01h.

Laura Cuevas, en el plató de 'Tardear' contaba que se ha divorciado de su Carlos Calderón, exmarido y que ahora él "tiene una nueva pareja" con la que quiere casarse: "Por mí, le doy la nulidad matrimonial, quiero que todo el mundo sea feliz. Quería ya zanjarlo todo, ya me ha firmado el divorcio, me ha dicho incluso que me puede presentar a su futura mujer".

Al escuchar las palabras de Laura en nuestro programa, Carlos entraba por teléfono negando que se fuera a casar: "¿Eso lo ha contado Laurita? Que no meta caquita, no sé a qué viene esto ahora. Es muy fuerte, ¿necesita tele para comer?"

Momento en el que Carlos Calderón afirmaba que "hay una chica a la que está conociendo" desde hace unos dos meses: "Evidentemente, no me voy a casar". Aunque no niega que esto pueda pasar en un futuro: "El primer paso es que nos vayamos a vivir juntos, desde la distancia no se puede conocer a otra persona".

Laura Cuevas, a su exmarido Carlos: "Me has dicho que era tu futura mujer"

"Tú me has dicho que era tu futura mujer, eso es porque te casas, ¿no?", respondía Laura, algo que no entendía él: "No me vale que estemos hablando durante tres días bien y ahora digas esto. No me creo nada, yo estaba tranquilo haciendo mis cosas... solo se pone así cuando hay tele. Cuando me vaya a casar os lo diré".

Además, este explicaba cuál es el motivo de ahora si querer el divorcio: "Para desvincularme totalmente de Laura, sin más. Ya estoy gestionando el tema de la nulidad matrimonial, ¿por qué nos tenemos que separar por el juzgado y no por la iglesia? Si lo hacemos, ya lo hacemos bien".