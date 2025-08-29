TardeAR 29 AGO 2025 - 17:41h.

‘Tardear’ habla en exclusiva con Albert Novo, amigo de Kiko: “Cuando quedábamos me decía que no estaba bien”

La separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales continúa en el centro de la actualidad. Tras once años de relación y dos hijas en común, el matrimonio ha decidido tomar caminos separados.

En ‘Tardear’, Albert Novo, uno de los mejores amigos de Kiko, ha roto su silencio y ha ofrecido unas declaraciones que no dejan lugar a dudas.

“La separación fue una decisión de los dos porque ya no se aguantaban. Kiko es difícil de aguantar y han decidido tomarse un tiempo… ojalá sea solo por un tiempo, pero no lo sé”, reconoció Novo, que mantiene contacto directo con ambos.

El amigo del DJ quiso zanjar los rumores que apuntaban a terceras personas: “Por mí, no hay terceras personas para nada”. Además, insistió en que Kiko está “bien” y centrado en la música y en su próximo viaje a Indonesia para participar en un evento deportivo. “Hablé con él anoche y me dijo que ahora lo importante es la música. Lo peor ya lo tiene superado”, aseguró.

Sobre Irene, Novo también se mostró cariñoso: “Está bien, dentro de lo que cabe. También hablé con ella. Son caminos que han tomado por partes iguales”.

La pareja no iba bien desde hace meses

La confesión más dura llegó cuando admitió que llevaba meses sabiendo que algo no iba bien: “Cuando quedábamos me decía que no estaba bien, que no quería hacerle daño a ella… cosas de pareja. Pero nunca pensé que acabaría así. Para mí son como familia y me llevé una hostia tremenda”.

Novo, que define a Kiko como “muy difícil de llevar”, lanzó también un mensaje de preocupación: “Espero que no vuelva a las mierdas de hace años. Eso ya está superado. Ahora debe centrarse en la música y en los que creemos en él”.

Los colaboradores valoran las palabras de Albert

En plató, los colaboradores destacaron el cariño con el que Albert habló tanto de Kiko como de Irene, subrayando que se nota que es “un amigo de verdad”. Sin embargo, también pusieron el foco en la advertencia: el temor de que, sin Irene, Kiko pueda recaer en etapas complicadas de su pasado.

“Todos sabemos que Irene ha sido su gran salvavidas, la persona que le ha dado estabilidad en estos años. Sin ella, la preocupación de su entorno es evidente”, apuntaron desde la mesa de debate.