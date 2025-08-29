Celia Molina 29 AGO 2025 - 10:46h.

La creadora de contenido ha vuelto a las redes sociales tras la muerte de su hijo, que se ahogó en la piscina de su propia vivienda

Primera declaración pública de Emilie Kiser, la influencer cuyo hijo de tres años se ahogó: "Siempre me arrepentiré"

Compartir







El pasado mes de mayo, el hijo de tres años de la influencer estadounidense Emilie Kiser murió tras caer en la piscina de la vivienda familiar. Ella no se encontraba en la casa en ese momento y su marido "perdió de vista a Trigg" mientras "estaba cuidando a su otro hijo", que acababa de nacer, tal y como declaró en el auto judicial. La policía reveló que el niño estuvo hasta siete minutos dentro del agua, por lo que falleció días después en el hospital.

Durante todo este tiempo, la creadora de contenido se ha mantenido en silencio sobre el trágico incidente, hasta el punto de pedirle al tribunal que, tanto sus declaraciones como las de su marido, quedaran temporalmente en privado. Sin embargo, tras levantarse esta prohibición y hacerse público el auto, la propia Emilie ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que, como madre, asume la responsabilidad de lo ocurrido:

PUEDE INTERESARTE La influencer Lindsay Dewey escribe un libro en honor a su hijo, que falleció al caerle un espejo encima

"Sentimos dolor, angustia y vacío"

"Trigg es nuestro bebé y nuestro mejor amigo. La luz y el espíritu que trajo a este mundo eran brillantes, puros, alegres e innegables. Lo extrañamos cada segundo de cada día y seguir adelante a menudo se siente insoportable. Nunca pensé que experimentaríamos el dolor de esta manera o el dolor de perderlo tan repentinamente. Es un dolor, una angustia y un vacío que ninguna familia debería tener que soportar jamás", comienza a decir la influencer en su emotivo texto.

"Asumo toda la responsabilidad como madre de Trigg y sé que debería haber hecho más para protegerlo. Una de las lecciones más duras que he aprendido es que una valla permanente alrededor de la piscina podría haberle salvado la vida, y es algo que nunca volveré a pasar por alto. Espero que, en medio de este dolor, la historia de Trigg ayude a evitar que otros niños y familias sufran la misma pérdida", añade, sobre la reflexión que ha hecho tras el accidente doméstico que le costó la vida a su hijo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

He aprendido es que una valla permanente alrededor de la piscina podría haberle salvado la vida Instagram

Igualmente, Kiser ha querido mostrar su agradecimiento hacia todas las personas que la están ayudando en tan duros momentos: "Realmente tenemos los mejores amigos y familiares, que nos han apoyado mucho y, literalmente, nos han ayudado a superar esto y siguen haciéndolo cada día. El apoyo que nos han brindado, el amor incondicional y la forma en que nos han acompañado es algo que nunca podremos pagarles ni agradecerles lo suficiente", ha dicho.

A sus seguidores les ha mandado el mismo mensaje, pero con una aclaración. Si, hasta ahora, Emilie había mostrado toda su vida familiar en las redes como influencer de la crianza, en el futuro va a pensárselo mejor: "De cara al futuro, estableceré más límites en lo que comparto en Internet. Espero poder compartir más adelante cómo estoy superando este dolor, pero por ahora solo puedo daros las gracias por el cariño, la compasión, la paciencia y el espacio que nos habéis dado para llorar nuestra pérdida. Os lo agradezco más de lo que puedo expresar con palabras", concluye.