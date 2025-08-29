Lorena Romera 29 AGO 2025 - 14:15h.

A Isa Pantoja la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales le ha pillado en Marrakech. Algo que la hija de Isabel Pantoja ha aprovechado, y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. "Estoy desconectando tanto...", aseguraba el mismo día que salía a la luz la separación de su hermano. Ahora, con su inminente regreso a España y con el revuelo mediático que hay en su familia, la influencer ha compartido unas reveladoras palabras.

En los últimos días, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha mantenido a sus seguidores muy actualizados, contándoles cada pequeño detalle de cómo han estado siendo sus días en Marrakech. Sin embargo, la mañana en la que la separación de su hermano saltaba a los medios, la hija de la tonadillera paralizaba sus publicaciones. Lo hacía por unas horas, después retomaba su actividad dando a entender que estaba ajena a lo que está ocurriendo.

Junto a una imagen familiar en la que veíamos a Asraf Beno dando el biberón a Cairo, acompañado de un atento Alberto Isla, el hermano mayor, Isa Pantoja parecía dejar caer que estaba a lo suyo. "No sabéis lo que estoy desconectando", aseguraba. Pero para muchos, en cambio, era la confirmación de que la que fuera colaboradora de Telecinco estaba al tanto de todo y que, por el momento, prefería mantenerse al margen.

Y parece que continúa siendo así. Porque, aunque la prima de Anabel Pantoja sí que parece tener ganas de volver a España y recuperar su rutina, de lo que no tiene ninguna prisa es de verse inmersa en el revuelo mediático que hay por la separación de su hermano, pues todos están a la espera de una primera reacción real y no de estas palabras veladas que está dejando caer a través de sus redes.

"Voy a echar de menos esta tranquilidad"

Porque Isa Pantoja les ha reconocido a sus seguidores que va a extrañar la calma y serenidad que ha encontrado estos días en Marrakech, alejada del ruido mediático que sabe que le espera una vez aterrice en España, que es ya inminente. "Voy a echar de menos esta tranquilidad", reconoce la influencer que ha encontrado su "paz" en este viaje, que ha coincidido de manera fortuita con el momento en el que se ha hecho pública la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales.