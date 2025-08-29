Lorena Romera 29 AGO 2025 - 10:42h.

El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado una noticia que le hace muy feliz tras su separación de Irene Rosales

Kiko Rivera ha comunicado una feliz noticia tras separarse de Irene Rosales. Aunque el hijo de Isabel Pantoja reconoce que se encuentra algo "bajo de ánimos" y ha pedido algo de tiempo para poder "instalarse en su nueva casa" y adaptarse a su nueva vida, tiene motivos para recuperar la sonrisa. El dj está muy ilusionado y así se lo ha hecho saber a sus seguidores.

"Cree en ti, en tu fuerza y en tu camino", expresa en un storie de lo más reflexivo que ha compartido a través de su perfil de Instagram, donde está más activo que nunca. Una vía de comunicación con sus seguidores donde también hizo oficial su ruptura con Irene Rosales tras once años juntos, nueve de casados y dos hijas en común, por las que siempre tendrán un nexo en común.

Y es que el hermano de Isa Pantoja quiere que sus followers sean parte activa de este nuevo capítulo de su vida, y les ha pedido que le acompañen, invitándoles a "que formen parte de su nueva vida". Además, el que fuera concursante de 'GH DÚO' y de 'Supervivientes' tiene para ellos una sorpresa muy especial. Porque no todo iban a ser noticias amargas.

La ilusión de Kiko Rivera tras su ruptura con Irene Rosales

"La confianza propia es la clave que abre todas las puertas", expresa el cantante a través de sus redes sociales. "Hoy es el día perfecto para demostrarte de lo que eres capaz", señala el primo de Anabel Pantoja (que fue de las primeras en reaccionar a la noticia), que en estos últimos días está sacando a relucir su lado más introspectivo, centrado en sí mismo y focalizado plenamente en sus hijas y en su trabajo. Y sobre esto trata la gran noticia que les tenía reservada a sus fans.

Porque, quien quiera tener la oportunidad de verle en concierto, y mostrarle su apoyo en un momento clave para él a todos los niveles, podrá hacerlo. El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado que tiene programadas tres fechas en el próximo mes de septiembre: el 13 en Lugo, el 19 en Coruña y el 20 en Écija.

Y todo apunta a que no serán las únicas. "De momento, estas son nuestras citas en septiembre", celebra Kiko Rivera, invitando a sus seguidores a que le acompañen en estos shows tan importantes para él.