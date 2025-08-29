Quién es el chico que acompaña a Irene Rosales: “Es monitor del gimnasio al que ella iba”

Irene Rosales ha empezado a rehacer su vida tras la separación con Kiko Rivera

Primeras palabras de Irene Rosales tras su ruptura con Kiko Rivera: "Está todo bien. Somos familia"

Compartir







La ruptura sentimental de Irene Rosales y Kiko Rivera ha sorprendido a todo el mundo. Tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común, la pareja asegura haber decidido poner fin a su relación de manera respetuosa y sin la intervención de terceras personas. Ambos difundieron sus propios comunicados a través de redes sociales tras la publicación de la noticia y ya han empezado a hacer sus vidas por separado, de hecho, hace unos días se vio a Irene Rosales acompañada por otro hombre.

Kike Calleja nos desvela hoy más detalles sobre el acompañante de Irene Rosales: "Me comentan que el chico que sale con ella en las fotos es un chico que conoció Irene ya hace algún tiempo en el gimnasio al que ella iba, concretamente que es monitor del gimnasio y que en los últimos tiempos es alguien que le ha estado apoyando bastante durante las crisis y los problemas personales que ha tenido".

Kike Calleja: "Es alguien importante en su vida con quien se puede desahogar tranquilamente"

Además, Kike explica que por el momento no se sabe el tipo de relación que tiene Irene con este chico: "No me han dicho que haya lío, me han dicho que es alguien importante en su vida con quien se puede desahogar tranquilamente, y que luego a lo mejor se desarrolla en otra cosa, no lo sé. Pero igual que tiene a este chico, tiene más amigos".

Alexia Rivas hace una reflexión sobre lo que podría haber pasado con Irene: "Pero, ¿no crees que en estos momentos a veces uno entra en una rutina de relación y la cosa ya está mal, y conoces a alguien que te ilusiona un poco, te ayuda a romper, es el detonante que te ayuda a decir 'ya, suelto todo'?, pues quizás este chico es el que ha hecho romper la relación".