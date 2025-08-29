Silvia Herreros 29 AGO 2025 - 13:22h.

Las Mellis, quienes fueran amigas íntimas de Isabel Pantoja durante un buen periodo de tiempo, reaparecen tras el revuelo mediático que ha supuesto la separación entre Kiko Rivera e Irene Rosales. Las exconcursantes de 'Supervivientes', que pasarlo largo tiempo en Cantora, conocen bien al 'pequeño del alma' de la tonadillera, al que no dudan en criticar duramente tras salir a la luz el fin de su matrimonio. Su ya exmujer tampoco se ha librado de los afilados comentarios de las hermanas Rodríguez, que sentencian a la expareja tras su separación.

Raquel y Bibiana (Bibi para los amigos) han utilizado sus redes sociales para hablar abiertamente sobre la trama del momento. Para ellas, simplemente "que un matrimonio se rompa" es algo "penoso", porque "cuando una persona se casa lo hace con la intención de estar al lado de la otra persona toda la vida".

Independientemente de ello, que Irene y Kiko hayan roto no parece ser para las cantantes ninguna sorpresa. "Esa persona" - escriben a través de una especie de comunicado en el que han querido dejar clara su firme opinión en sus redes antes de hacer alusión a la exconcursante de 'GH Dúo' -, "sabe con quién se casa".

Según las hermanas, la madre de Ana y Carlota Rivera sabía perfectamente en dónde se estaba metiendo y cuestionan a todos aquellos que han querido victimizarla, dejando entrever que, desde hace mucho, se ha sentido "muy sola".

"Sabemos de sobra cómo es Kiko. Él siempre ha contado su vida, siempre ha expuesto su vida... ella sabía de sobra con quién se casaba. Sabía de sobra que le iba a costar la vida, su vida, estar al lado de esa persona. Sabía que tenía que aguantar todo lo que ha aguantado de él y de su familia...", continúa el escrito de las examigas de Isabel.

Las Mellis estallan y hacen una petición: "Dejaros ya de gilipolleces y de decir '¡¡Demasiado ha aguantado Irene!!' Ella sabía perfectamente dónde se metía y con quién. ¡Ha aguantado 11 años porque le ha salido del mullate!".

Con enfado, a través de su cuenta oficial las hermanas cargan contra la de Gines, a quien no quiere que se victimice tras su ruptura de Kiko Rivera porque, según ellas, "al final ha conseguido lo que ella quería".

Así mismo, tras salir a la luz las desconcertantes imágenes de Kiko Rivera e Irene Rosales, juntos y 'revueltos' durante sus vacaciones en Menorca con la familia de la influencer, las Mellis han tenido algo que decir.

"No se han ido de vacaciones juntos, ella se ha ido con sus hermanas y sus hijas y Kiko se ha pegado una escapada a Menorca unos días para estar con sus hijos, no hay más... Eso de las manitas de Kiko en el agua no tiene nada que ver. Siempre ha sido un pulpo", han asegurado con firmeza.