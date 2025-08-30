Equipo Outdoor 30 AGO 2025 - 18:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' sorprende con un cambio de look que ha recibido duras críticas

Marieta y Suso Álvarez anuncian su boda: una pedida llena de lágrimas y un espectacular anillo

Marieta recibe una oleada de críticas tras someterse a un cambio de look que no ha pasado desapercibido. La ganadora de 'GH Dúo' y exparticipante de 'La isla de las tentaciones', comenzó su televisiva luciendo una larga melena, pero durante su paso por 'Supervivientes' vivió uno de los giros más drásticos: para superar una prueba decidió cortarse el pelo y cortarse el pelo de forma radical. Este corte bob ha terminado convirtiéndose con el tiempo en una de sus mejores señas de identidad.

El pelo corto ha acompañado a Marieta todo este tiempo y ha sido muy alabado por parte de sus seguidores, que coincidían en que realzaba sus facciones y y que le aportaba elegancia.

Sin embargo, ahora ha decidido recuperar la esencia de 'pura raza' de aquella primera Marieta con pelo largo. En su última visita al salón de belleza, la influencer se ha colocado unas extensiones que le llegan hasta el pecho.

El motivo de este cambio es su futura boda con Suso, con quien lleva un año de relación. La pareja vive uno de sus momentos más especiales de u relación, y Marieta ya se ha puesto en marcha con los preparativos de la boda. Entre ellos, la elección del vestido de boda, que ha sido una de sus prioridades, y el pelo juega un papel fundamental en esa imagen soñada. "A la hora de mirar los vestidos de novia quiero verme con el pelo que llevaré en el futuro", ha explicado, dejando claro que el día de su boda lucirá con la melena larga y dejará atrás el corte bob.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Muchos seguidores coinciden en que Marieta está guapa con cualquier corte de pelo, pero la mayoría ha asegurado que el nuevo look "no le favorece" y que le "queda mil veces mejor corto".

"Me gusta más tu pelo corto, te hace más elegante y te queda muchísimo mejor", "Te queda bien, pero corto mucho mejor" o "Preciosa estás siempre, pero el corto es que te favorece un montón", son solo algunos ejemplos e los comentarios que pueden leerse en redes.

Sea como sea, Marieta se muestra feliz y segura con su nueva imagen. Y así lo ha dejado claro a través de otro post, en el que no ha dudado en hacer frente a las críticas que ha recibido y presumir de su nuevo 'pelazo'. "Pues a mí me encanta", ha dicho mientras mueve su melena a cámara lenta.