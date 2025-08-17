Equipo Outdoor 17 AGO 2025 - 11:00h.

Hace unas semanas, Suso y Marieta sorprendieron a sus miles de seguidores al anunciar que se casan. Lo hicieron mostrando el emotivo vídeo de la pedida en el que el exparticipante de 'Gran Hermano' hincaba rodilla y sorprendía a su novia junto a un atardecer frente al mar. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' dijo que sí y ahora comienza a desvelar algunos detalles de su futura boda con Suso a través de las redes sociales. Eso sí, como buena influencer hablará de lo que pueda y a través de varios vídeos.

Poco a poco, tanto Suso como Marieta están desvelando algunos de los detalles de su futura boda: él ya ha revelado quién va a confeccionar su traje de novio o cómo fueron los entresijos de la viral pedida de mano en Matalascañas (con problemas estomacales incluidos y muchas lágrimas) y ella ha mostrado, muy orgullosa, su anillo de prometida. Ante esta noticia, Marieta se encuentra "maravillada, nerviosa, preparándolo ya todo" y desvela, a través de su perfil de Instagram, que el enlace será en el año 2026.

Respecto a la pedida de mano, Marieta confiesa que no se lo esperaba para nada y que Suso le engañó con una cena: "Él estaba muy nervioso, también es verdad. Yo me tiré toda la cena llorando porque dije 'joder, se ha currado una cena para mí'. Pues cuando ya estaba cayendo el sol me dijo 'tal, vamos a grabar este momento, que mira qué bonito está el cielo' y ahí es cuando él dice 'amor, no sé qué, no sé cuánto...'. Yo, cuando lo vi, me dio la risa y luego caí en que me lo estaban pidiendo de verdad".

La decepción de Marieta tras su pedida de mano

"Mi anillo es precioso", continúa confesando Marieta, "siempre le había dicho a Suso que quería que fuese una esmeralda verde porque, para mí, tenía un significado muy especial. Hasta eso lo ha cumplido, así que estoy súper contenta". Pero no todo son alegrías, pues Marieta desvela, algo decepcionada, que aún espera la felicitación de algunas personas: "Me ha escrito mucha gente. Gente que no me lo esperaba, me ha escrito. Sí que es verdad que hay gente que todavía no me ha escrito".

"Yo quiero creer que están de vacaciones y no han visto el vídeo. Hay ciertas personas que te decepcionan, que dices 'jolín, hasta la iba a invitar'. Alguna compañera de mi edición de 'La isla', por ejemplo, no me ha felicitado. Pero bueno... no iba a venir tampoco", sigue contando Marieta. Recordemos que Marieta compartió edición con Mariona Ferré, Andrea Bueno, Ana López, María Aguilar, Ruth González y Alba Casillas. Para rematar, Marieta desvela que ya tiene claro el lugar y la fecha exacta, pero lo irá desvelando poco a poco: "Sé que os ha hecho mucha ilusión la noticia y quiero haceros partícipes de absolutamente todo y voy a contaros todo lo que pueda".