Suso Álvarez, feliz en un plan junto a su madre y Marieta: "Una cita muy especial"

Equipo Outdoor 24 AGO 2025 - 13:00h.

Suso Álvarez y Marieta están pasando unos días de vacaciones en Sant Feliu de Guíxols junto a la madre del catalán

Suso Álvarez no está de acuerdo con Marieta y sus preparativos para la boda: "Me voy a tener que amoldar"

Suso Álvarez está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida junto a Marieta. La pareja anunciaba hace algunas semanas su compromiso con un romántico vídeo que se hacía viral en las redes sociales. Tras anunciar que pasarán por el altar en un futuro próximo, el propio Suso explicaba en 'Vamos a ver', el programa de Telecinco en el que colabora, algunos de los detalles del futuro enlace.

Cuando sus compañeros le preguntan sobre dónde será el enlace, el colaborador deja claro que todavía no lo tienen claro, pero que lo sabrán "pronto", dando a entender que están muy cerca de cerrar el sitio: "En septiembre u octubre ya tendremos recinto, fecha y todo, y lo diré en televisión".

El anuncio de la boda provocaba multitud de reacciones, algo que el colaborador agradecía emocionado: "Me han felicitado el 100% de las personas, no me lo esperaba. Hasta familiares lejanos con los que no tenía contacto me han llamado. Ha sido increíble, no ha habido una sola persona que no me haya felicitado".

Sobre si será una boda íntima o por el contrario una fiesta por todo lo alto, Suso se muestra sincero: "Me encantaría que en la boda fuésemos solo 20 personas, pero ya sabéis que a Marieta le encantan las fiestas grandes… Me voy a tener que amoldar. Yo la haría pequeña y no se enteraría ni la gente, pero bueno".

Las vacaciones más especiales de Suso y Marieta

Tras el anuncio de su compromiso, Marieta y Suso han decidido aparcar por unos días los preparativos de la boda y disfrutar de unas vacaciones en familia. Para este descanso primero han elegido la localidad en la que Marieta creció, Elche, donde la alicantina vivió durante su infancia y parte de su juventud.

Tras esta primera parada en la tierra de ella, la pareja ha puesto rumbo a Sant Feliu de Guíxols, donde reside parte de la familia de Suso. Allí, Suso y Marieta han aprovechado para pasar tiempo con Mercedes, la madre de Suso, y con quien Marieta tiene una estupenda relación.

Suso, que no puede estar más feliz, organizaba una cita muy especial llevando a cenar a su madre y a su chica al que sin duda es su restaurante favorito de Platja d'Aro: "Una cita muy especial".