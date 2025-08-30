La hija de Manuel de la Calva recuerda emocionada a su padre: "Me dio tiempo a despedirme de él"

Fiesta 30 AGO 2025 - 16:35h.

El famoso componente del Dúo Dinámico fallecía esta semana a los 88 años a causa de una fibrosis pulmonar

Familiares, amigos y compañeros de Manuel de la Calva se despiden del artista en su capilla ardiente: "Ha sido algo muy terrible"

Manolo de la Calva, miembro del mítico Dúo Dinámico, fallecía esta semana a los 88 años de edad. Su compañero Ramón Arcusa era quien daba la noticia en sus redes sociales: "Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos".

Manuel de la Calva y Ramón Arcusa formaron uno de los grupos más famosos del pop español de mediados del siglo pasado con canciones míticas que han ido pasando de generación en generación, y es que el grupo es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' o 'Amor de verano'.

Aunque el artista llevaba varios años enfermo, concretamente desde 2022 cuando el dúo decidió dejar de hacer conciertos, su fallecimiento sorprendió a todos, empezando por su familia. Vicky de la Calva, una de los dos hijos que tenía el artista, ha visitado 'Aires de fiesta' para compartir con los colaboradores del programa y con la audiencia cómo fueron los últimos instantes de su padre:

"Yo estaba en Menorca porque, aunque ya estaba malito, nadie esperaba que pasase esto. Mi madre le acompañó al médico para que el doctor le echase un vistazo y ya no salió de allí (...) Pude despedirme de él por poquito, llegué una hora antes de que muriera. Mi padre se ha ido tranquilo, estaba dormido".