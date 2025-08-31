Exclusiva | El sorprendente cambio físico de Andrés Burguera tras años alejado de la televisión
'Fiesta' ha logrado, en exclusiva, unas imágenes de Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares
Andrés fue en los años 2000 todo un sex symbol y su nuevo aspecto físico ha sorprendido a los colaboradores de 'Fiesta': "Parece otra persona"
Fueron una de las familias con más presencia en televisión, Andrés Pajares y sus hijos llenaban horas de pantalla. A Eva fue a la última que conocimos con 31 años y fruto de una fugaz relación del actor con una bailarina, una joven que se sumaba a la vida pública como ya hicieran sus dos hermanos, Mari Cielo Pajares y Andrés Burguera.
Pero la vida terminó por separarlos a todos del foco mediático. A Mari Cielo Pajares la escuchamos durante una entrevista en el plató de 'Fiesta' relatar uno de los momentos de salud más complicados de su vida.
A su hermano, Andrés Burguera, le conocimos como uno de los sex symbols de los años 2000. Presentador, actor y defensor de su familia en los platós que desapareció de la noche a la mañana. Desde entonces muchos le han buscado pero ha sido 'Fiesta' quien ha localizado al madrileño.
Hasta nuestra redacción han llegado unas imágenes muy sorprendentes en las que se aprecia a Andrés paseando por el parque de El Retiro, en Madrid, con un aspecto muy distinto al que nos tenía acostumbrados. ¿Quieres ver su nueva imagen? ¡Dale al play!