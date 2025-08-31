Fiesta 31 AGO 2025 - 19:48h.

'Fiesta' ha logrado, en exclusiva, unas imágenes de Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares

Andrés fue en los años 2000 todo un sex symbol y su nuevo aspecto físico ha sorprendido a los colaboradores de 'Fiesta': "Parece otra persona"

Compartir







Fueron una de las familias con más presencia en televisión, Andrés Pajares y sus hijos llenaban horas de pantalla. A Eva fue a la última que conocimos con 31 años y fruto de una fugaz relación del actor con una bailarina, una joven que se sumaba a la vida pública como ya hicieran sus dos hermanos, Mari Cielo Pajares y Andrés Burguera.

Pero la vida terminó por separarlos a todos del foco mediático. A Mari Cielo Pajares la escuchamos durante una entrevista en el plató de 'Fiesta' relatar uno de los momentos de salud más complicados de su vida.

A su hermano, Andrés Burguera, le conocimos como uno de los sex symbols de los años 2000. Presentador, actor y defensor de su familia en los platós que desapareció de la noche a la mañana. Desde entonces muchos le han buscado pero ha sido 'Fiesta' quien ha localizado al madrileño.

Hasta nuestra redacción han llegado unas imágenes muy sorprendentes en las que se aprecia a Andrés paseando por el parque de El Retiro, en Madrid, con un aspecto muy distinto al que nos tenía acostumbrados. ¿Quieres ver su nueva imagen? ¡Dale al play!