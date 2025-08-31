Fiesta 31 AGO 2025 - 18:56h.

Kiko Rivera e Irene Rosales siguen adelante con su ruptura y ya tienen un pre acuerdo de divorcio

Uno de los mejores amigos de Kiko Rivera rompe su silencio tras la separación de Irene Rosales: "Él es difícil de aguantar"

Compartir







'Fiesta' analiza la última hora en torno a la sonada ruptura sentimental que protagonizan Kiko Rivera e Irene Rosales. Después de que saliera a la luz la supuesta infidelidad que podría haber mantenido el DJ en Nueva York hace unos años cuando ya estaba con la madre de sus hijas, Almudena del Pozo apunta un importante dato sobre la ya expareja y es que ya tienen un acuerdo de divorcio sobre la mesa.

PUEDE INTERESARTE De la complicidad a la indiferencia: cronología de la relación de Jessica Bueno e Isabel Pantoja

Kiko Rivera e Irene Rosales, a punto de firmar el acuerdo de divorcio

La separación parece ir adelante, sin contratiempos y de manera rápida. El matrimonio ya habría visitado en varias ocasiones a un abogado para iniciar los trámites de divorcio. Es más, tal y como asegura la colaboradora, el pre acuerdo de divorcio ya está sobre la mesa y ambos están conforme en firmarlo cuanto antes: "Tienen tan buen talante y tanta prisa que el documento ya está redactado, está encima de la mensa y me dicen que se va a firmar de manera absolutamente inminente".

Por su parte, Paloma Barrientos apunta que "Irene Rosales ha puesto un parapeto en la familia por las menores que hay. Sobre el pre acuerdo que comentas, me dicen que lo van a llevar de mutuo acuerdo". "A mí me mantienen siempre que ha sido ella la que ha tomado la decisión (de separarse) aunque luego fuera de mutuo acuerdo y claro que puede tener una ilusión. Cuando tu matrimonio no funciona...", añade la periodista.

PUEDE INTERESARTE Quién filtró la exclusiva de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: el director de la revista desvela los detalles

Irene Rosales, "muy ilusionada" con un hombre tras su ruptura con Kiko Rivera

"Me cuentan que ese buen talente entre los dos sigue", continúa desvelando Almudena del Pozo, "que Kiko se está adaptando a esta nueva vida, que está mirando casa, que está llevándolo todo lo mejor que se puede en esta situación, que ella, como yo avanzaba ayer, no está poniendo problema ninguno, hay muy buen entendimiento entre los dos y que ella está muy, muy, muy, muy, muy ilusionada con una persona. Me dicen que está ilusionadísima", destapa.

Recordemos que hace unos días, el programa 'Tardear' emitió las imágenes de Irene Rosales junto a un hombre en un local y que el programa 'Vamos a ver' aportó más información al respecto desvelando que este chico sería un monitor del gimnasio al que acude Irene. ¿Será esta la persona con la que Irene está de nuevo ilusionada? ¿Veremos en breve alguna confirmación al respecto por su parte?