Jessica Bueno, de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Es muy delicado"

Nuria Morán 01 SEP 2025 - 14:16h.

La modelo asegura que la única relación que le une con su ex es por su hijo

Kiko Rivera e Irene Rosales sorprendían a todos la semana pasada anunciando su ruptura sentimental tras once años de relación y dos hijas en común. El hijo de Isabel Pantoja emitió un comunicado en el que lo confirmaba todo y explicaba que no tenía intención de sacar ningún beneficio económico de esta situación personal".

"No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", escribía pocas horas después de hacerse pública la noticia de su separación.

Irene Rosales hacía lo mismo y dejaba claro a través de sus publicaciones en sus redes sociales que el cariño seguirá intacto entre ellos. Las reacciones a la que ya es la noticia bomba no se hacían esperar y las especulaciones sobre el verdadero motivo de esta separación llenaban horas de los programas de corazón.

Solamente unos días después de que trascendiera la decisión de ambos de tomar rumbos separados, 'Vamos a ver' ha emitido la reacción de Jessica Bueno, ex del hijo de la Pantoja y madre de su hijo mayor, que se ha mostrado muy prudente cuando le han preguntado su opinión.

"Es algo muy delicado y yo no soy nadie para comentar absolutamente nada. Es cosa de ellos. Nuestra única relación, lo único que nos une y de lo que hablamos es de nuestro hijo", ha dicho la modelo ante los medios de comunicación.

Cuando le han preguntado si ella también se ha sorprendido con la noticia de su expareja e Irene Rosales, Jessica Bueno ha vuelto a mostrarse contundente con su respuesta: "No tengo nada que comentar. Es un tema muy delicado", ha dicho.