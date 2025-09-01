Carlos Otero 01 SEP 2025 - 10:01h.

La hija de Rocío Jurado ha puesto en marcha diferentes proyectos empresariales y además gestiona un patronato en honor a la memoria de su madre

Gloria Camila habla de su trabajo en un foodtruck: "Estoy agotada, no está pagado"

Gloria Camila vuelve a Honduras como concursante de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’, la versión del reality de aventuras que enfrenta a grandes leyendas del formato original. La hija de Rocío Jurado y de José Ortega Cano promete dejarse la piel para ganar la competición y embolsarse los 50.000 euros del premio. Aunque si no ganase, tampoco pasaría nada: la colaboradora tiene inversiones y proyectos más allá de su trabajo ante las cámaras.

Un foodtruck de hamburguesas: mucho trabajo para tan poco beneficio

Este mismo verano Gloria nos sorprendía apostando por el mundo de la restauración festivalera. Junto a su prima estuvo gestionando un camión de comida (una foodtruck, para que nos entendamos) en el Festival Vive Latino del Puerto de Santa María. A través de sus redes sociales la televisiva dijo que tras la experiencia terminó "agotada" y valoró que "no está pagado". Y la verdad es que se trata de un trabajo realmente sacrificado: “tres días seguidos desde las seis de la tarde hasta cinco y media de la mañana, sin sentarte, atendiendo a la gente, y de lejos viendo a tus cantantes", compartió con sus seguidores. El proyecto responde al nombre ‘Puro Burger’ y de momento no ha anunciado que vaya a ofrecer sus servicios en nuevas ferias o festivales.

Ropa de segunda mano

Si te gusta la ropa que Gloria Camila luce en algunas de sus apariciones públicas quizás puedas comprártela. Otra de las vías de negocio extratelevisivas de la hermana de José Fernando es precisamente la venta de algunas prendas de su armario. Hace tiempo que no realiza campañas de este tipo, pero en los años 2022 y 2023, Gloria incursionó en la venta de ropa de segunda mano a través de plataformas y una tienda pop-up llamada Glo Store. Vendió prendas propias y de familiares, algunas sin estrenar, con precios asequibles y ofrecía un cóctel para compras superiores a 65 euros. Esta iniciativa temporal fue muy bien recibida entre su comunidad de fans y seguidores.

Una marca de ropa casual

La moda apasiona a Gloria Camila y no solo vende ropa de su colección personal, sino que también firma colecciones propias. La marca Bakkus, que nació en el contexto de su Trabajo Final de Máster en Marketing Digital ofrece moda urbana como americanas, chalecos, camisas, tops, pantalones, monos, sudaderas y gorras. En la promoción de sus productos han participado su hermano y su padre, el mismísimo José Ortega Cano.

Pregonera de fiestas

El año pasado Gloria Camila asumió un reto inaudito hasta la fecha: el de pregonera de fiestas. Fue el Ayuntamiento de Boiro en La Coruña el que decidió contratarla para que fuese la encargada de anunciar a los vecinos el arranque de sus días grandes. Según destacó la prensa local, la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ fue muy cercana y cariñosa con los vecinos consiguiendo que fuese un evento muy familiar. Aunque no ha trascendido cuanto cobró por este acto y hablar de cifras sería entrar en el terreno de la especulación, las figuras públicas reciben entre 3.000 y 10.000 euros por este tipo de pregones.

Personalidad digital

Gloria Camila también sabe explotar su fama reinventándose influencer de redes sociales. A través de su cuenta de Instagram promociona diferentes marcas que la visten con sus looks o promociona productos y servicios que van desde las clínicas de estética donde cuida su rostro y figura a gigantes asiáticos de la venta online.

Trabajo en el Patronato de Rocío Jurado

Aunque no le reporta beneficios económicos resulta de justicia que también hablemos del trabajo de Gloria Camila para preservar el legado artístico de su madre. "Soy la nueva presidenta de la Asociación Juradista, la Asociación Rocío Jurado, La Más Grande", desveló en 2021. Se trata de una agrupación sin ánimo de lucro que organiza homenajes, eventos o se encarga de que la tumba y la estatua de la artista en Chipiona esté siempre impecable y repleta de flores.