Lorena Romera 28 JUL 2025 - 16:28h.

La hija de Ortega Cano se sincera sobre su trabajo en un 'camión de comida', que le ha dejado "agotada"

El mensaje que Michu dejó a Gloria Camila sobre el futuro de su hija: "Haréis juntas cosas de moda"

Compartir







Gloria Camila ha hablado de su trabajo en un foodtruck. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha estado este fin de semana trabajando en un "camión de comida", lo que en España también se conoce como una gastroneta, -un camión restaurante o tráiler de comida-, habituales en festivales de música o fiestas regionales. La televisiva ha reconocido que ha terminado "agotada" y que "no está pagado".

La hermana de José Fernando -que atraviesa la dura pérdida de Michu, su expareja y madre de su hija, María del Rocío, de ocho años-, lleva años dedicándose a su trabajo como colaboradora en diversos programas de televisión (ahora en 'Fiesta') y a la creación de contenidos como influencer para las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila estalla y contesta enfadada a su ex, Kiko Jiménez

Por eso, su último storie, donde ha contado a lo que se ha dedicado este fin de semana, ha pillado por sorpresa a sus seguidores de Instagram, que ya son más de 889.000 usuarios. Y es que Gloria Camila ha contado que ha estado trabajando en un foodtruck en un festival. Un trabajo que le ha resultado extenuante y que le ha ayudado a valorar más a los que lo desempeñan de manera habitual.

PUEDE INTERESARTE Gloria Camila enseña el tatuaje que se ha hecho tras la muerte de Michu

Canal de Whatsapp de Telecinco

Junto a una fotografía en la que muestra signos de su agotamiento, la que fuera cuñada de Michu ha explicado cómo se encuentra. "Os prometo que estoy KO. He vivido lo que es tener un foodtruck en un festival grande y admiro profundamente a todos los que trabajan y sustentan sus vidas con ello. No está pagado", ha empezado expresando la que fuera concursante de 'Supervivientes'.

"No está pagado"

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El resumen de su experiencia ha sido "tres días seguidos desde las seis de la tarde hasta cinco y media de la mañana, sin sentarte, atendiendo a la gente, y de lejos viendo a tus cantantes". Y, para colmo, Gloria Camila no ha podido recuperar las horas de sueño ni reponerse del cansancio extremo que siente. "Esta mañana no he dormido, he ido directa al AVE y ahí he dormido un poco", se ha lamentado.