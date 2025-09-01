La cantante de 45 años ha revelado que sus vacaciones se han visto interrumpidas por una infección por E.coli

La cantante Pink ha sorprendido a sus fans con una foto publicada en su cuenta de Instagram en la que aparece sentada en un sofá con una vía intravenosa en el brazo.

La cantante de 45 años ha revelado que sus vacaciones se han visto interrumpidas por una desagradable infección por E.coli. Si bien, la artista quiso suavizar la situación tirando de humor.

“Todo esto es normal y todo va de maravilla. Cuando te vas de vacaciones, tienes comida y la E. coli decide instalarse en tu intestino, la eliminas con amigos, hijas, vino tinto y un brebaje de vitaminas intravenosas”, escribió la artista en un texto que aparece sobre la imagen.

En la imagen, Pink aparece con camiseta blanca sin mangas y una camisa verde, sentada en un sofá con una vía intravenosa en el brazo. Añadió el subtítulo: “Ahh, la vida, los limones, la limonada y los grandes recuerdos que tal vez pueda recordar”.

El apoyo de lo fans

Los fans han inundado de comentarios de apoyo la publicación, elogiando la capacidad de la cantante de permanecer alegre a pesar de su problema de salud.

"¡Qué manera tan increíble de convertir una mala situación en un gran recuerdo! Te mando un poco de sanación", escribió un fan. Otro bromeó sobre su tratamiento y la combinación de vino.

“Me encanta que etés viviendo vino y recibiendo una vía intravenosa al mismo tiempo. ¡Siéntete mejor!”. Otros fans han optado por ofrecerle consejos de salud. "No olvides reponer tu intestino con Culturelle. Llévalo siempre contigo cuando viajes... No puedo vivir en casa sin él", escribió una persona.