Las primeras palabras de Anabel Pantoja sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

Alberto Samperio 01 SEP 2025 - 16:32h.

La sobrina de Isabel Pantoja se ha pronunciado sobre la separación de su primo con Irene Rosales

Exclusiva | Uno de los mejores amigos de Kiko Rivera rompe su silencio tras la separación de Irene Rosales: “Él es difícil de aguantar”

Compartir







La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales está generando toda clase de reacciones por parte de su entorno más cercano. Mientras que el pasado viernes uno de los mejores amigos del DJ compartía su opinión sobre el tema defendiendo a ambos, ahora ha sido la sobrina de Isabel Pantoja la que se ha pronunciado.

El apoyo más esperado de Kiko Rivera era el de su prima. 'TardeAR' ha mostrado las imágenes en las que la "sobrinísima" comentaba lo que pensaba sobre la ruptura. Anabel Pantoja les ha deseado lo mejor a la pareja y no ha querido meterse en los temas más delicados de la separación.

La influencer ha atendido a la prensa con una sonrisa y ha esquivado las preguntas como ha podido: "Yo ya he tomado la decisión de que no me voy a meter en el tema. Es un tema que tengo que respetar". Tras esto, Anabel comunicaba que iba a apoyar a los dos.

Así fue la primera reacción de Anabel Pantoja

Antes de que Anabel hablase abiertamente de la ruptura, la influencer mostraba todo su apoyo a su primo a través de las redes sociales. Kiko Rivera publicaba un comunicado confirmando la noticia en Instagram: "Mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil, nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas".

Con estas palabras el DJ afirmaba que su matrimonio con Irene Rosales llegó a su fin. Poco tiempo después, su prima reaccionaba con un 'me gusta' mostrando que es su apoyo incondicional, un gesto público con el que, sin decir nada, evidenciaba que se encontraba al lado suyo demostrando y que estaba con él en este duro trance.