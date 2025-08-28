TardeAR 28 AGO 2025 - 18:27h.

Los detalles de la que podría ser la nueva ilusión de Cayetano Rivera, en 'Tardear'

Exclusiva | Las imágenes de Cayetano Rivera con una mujer tras cancelar sus eventos taurinos: "Tenía mucho feeling"

Parece que las imágenes en redes sociales en las que Cayetano Rivera aparece acompañado de una misteriosa “amiga” han hecho saltar las alarmas y, sobre todo, la indignación de su exsuegra. Se trata de la madre del joven con el que esta chica mantenía hasta hace poco una relación sentimental. La mujer, sorprendida e indignada por la situación, decidió ponerse en contacto con el programa 'Tardear' para desvelar lo que estaba ocurriendo y aportar su testimonio, asegurando que esta chica ha dejado a mi hijo y ahora está con Cayetano, relataba, tal y como explicó en directo la presentadora Verónica Dulanto.

El corazón de Cayetano parece haber recuperado la ilusión. Según la información que se maneja, la joven en cuestión se llama Patricia, es malagueña y conoció al torero en la capital de la Costa del Sol hace aproximadamente mes y medio. Desde entonces, su relación habría evolucionado rápidamente y todo apunta a que la historia va en serio.

Pero, ¿cómo salió a la luz lo que podría ser un nuevo romance? La clave estuvo en las redes sociales. Tal y como detalló la periodista Marisa Martín Blázquez, Patricia compartía imágenes privadas en su lista de 'mejores amigos' de Instagram, donde subía fotografías desde la finca del torero.

Sin embargo, cometió un descuido: no eliminó de ese grupo a la madre de la que era su pareja, quien al ver las publicaciones se llevó una gran sorpresa. “Ella iba subiendo fotos de la finca de Cayetano, pero se le olvidó quitar de ‘mejores amigos’ a la madre de su novio. Entonces, esta lo ve y dice: ‘¿qué?’”, relataba la colaboradora, dejando claro cómo este pequeño error desencadenó que haya salido a la luz esta información.