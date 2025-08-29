TardeAR Madrid, 29 AGO 2025 - 20:01h.

Alba Muñoz habla sobre el comportamiento de Kiko Rivera durante su relación y lo compara con el actual: ¿Habrá cambiado el cantante?

Exclusiva | Uno de los mejores amigos de Kiko Rivera rompe su silencio tras la separación de Irene Rosales: “Él es difícil de aguantar”

Volviendo al tema de Kiko Rivera, 'Tardear' recibe a Alba Muñoz, quien fue pareja del cantante. Tras ponerle un video en el que el programa recuerda los titulares y momentos televisivos que vivieron juntos durante el 2010, la entrevistada se sincera sobre el mismo y el comportamiento que tuvo cuando eran pareja analizando de esta manera si ha cambiado a lo largo de los años.

Alba ponía algunas caras durante la reproducción del vídeo que dejaban ver que no se acordaba del momento en el que anunció públicamente que su relación había terminado por una infidelidad. Ella recuerda que lo pasó mal pues eran amigos de toda la vida y solo tenía 19 años: "No fue plato de buen gusto pensar de él todo lo bien que yo pensaba y que me tratase como me trató en el momento en el que yo cojo mis maletas y decido mudarme a Madrid con él".

Y es que, tal y como el propio Kiko Rivera decía en el video, Alba Muñoz se sintió "otra más", aunque más tarde el cantante pidió perdón por su comentario a ella y su familia con quien ha retomado la relación. "Yo no porque todo está unido y él ha preferido mantener relación con Antonio y se ve que en esa ecuación no venía bien como amiga", afirma.

¿Cómo era Kiko Rivera como pareja?

Como amigo es "increíble", señala, pero como pareja jugaba "todo el rato con la play" y en su ordenador "había 30 haciendo cola a que yo me fuese a Sevilla para quedar con él", confiesa. De hecho, vio mensajes y fotos que materializaban las infidelidades cometidas.

A día de hoy, Alba Muñoz ve a Kiko Rivera "más serio", o por lo menos es su sensación. Sin embargo, "me consta que se sigue juntando con gente que no es buena para él. Ósea que, imagino que no ha cambiado", apunta. Aún así, ella no culpa a su entorno de su comportamiento porque, según asegura, tenía buenas amistades hasta que él los echó de su vida.

Es más, cree fielmente que "ese patrón lo ha seguido con Irene" porque viven cerca: "Han hecho vida por separado casi desde el principio. A ella siempre que me la encuentro, me la encuentro sola desde hace seis o siete años". Por lo que su teoría sobre su ruptura es que ella se enamoró y trató de ayudarle a salir de un mal ambiente porque le daba pena cuando él le decía que estaba solo.

En cuanto al autor de la filtración y conociendo a Kiko Rivera, Alba Muñoz lo tiene claro: "Yo creo que ha sido él porque tiene algo por ahí y le interesa que se sepa que ya no está con Irene"