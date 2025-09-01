Alejandra Rubio ha contado cómo fue la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia celebran junto a Terelu Campos su 60º cumpleaños

Terelu Campos celebró este fin de semana su 60 cumpleaños y lo hizo rodeada de su hija Alejandra Rubio, de su yerno Carlo Costanzia y de sus amigos más cercanos. Quien no estuvo en esta fiesta fue su hermana, Carmen Borrego y tampoco su sobrino, José María Almoguera. Alejandra Rubio ha explicado la razón de esas ausencias tan destacadas desde el plató de 'Vamos a ver'.

Alejandra Rubio sí que estuvo presente en la fiesta de cumpleaños que los amigos más íntimos de su madre le organizaron con motivo de su cumpleaños. Acudió junto a su pareja, Carlo Costanzia, pero quien no estuvo allí fue Carmen Borrego y la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha explicado la razón: “No pertenecen al mismo grupo de amigos”.

Además, ha revelado algunos detalles de la fiesta, asegurando que no tuvo nada fuera de lo normal. “Fue una reunión normal. Con sandwichitos”, aseguró. Alejandra reveló que fue “una celebración que habían organizado los íntimos amigos de mi madre con sus hijos”, por eso su tía Carmen Borrego no estuvo allí.

Otro punto de interés es si hubo discurso por parte de la cumpleañera. Alejandra lo negó, aunque luego precisó: "Yo me fui pronto. No me tocó discurso a mí".

¿Hará Terelu Campos una celebración con su familia?

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ le preguntaron a Alejandra si su madre va a preparar otra celebración con la familia, en la que podría coincidir con su tía Carmen, con su primo José maría Almoguera y con la novia de este, María la Jerezana. la hija de Terelu supone que algo así ocurrirá, y añadió: “Ella hará su celebración, la que ella quiera”.