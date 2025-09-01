Alejandra Rubio y Carlo Costanzia celebran junto a Terelu Campos su 60º cumpleaños

Silvia Herreros 01 SEP 2025 - 12:47h.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia no se pierden el 60º cumpleaños de Terelu Campos

Terelu Campos celebra su 60º cumpleaños con una fiesta en la que ha estado con su círculo más cercano. Con notables ausencias, como la de su hermana Carmen Borrego o su sobrino, José María Almoguera, la exconcursante de 'Supervivientes' estrena década con el apoyo de su Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que no han querido perderse la celebración y han deleitado a la presentadora con su presencia.

La hija mayor de la difunta María Teresa Campos ha soplado las velas de su 60º cumpleaños junto a su familia y amigos más íntimos. Entre los asistentes, Alejandra y Carlo, que demuestran con su mera presencia cómo es su verdadera relación con Terelu.

Después de un verano lleno de polémicas y de mostrar su cercanía con Mar Flores y Carlo Costanzia padre, la pareja ha sido vista acudiendo a la íntima celebración por el 60 cumpleaños de Terelu.

Muy sonrientes, la influencer y el empresario han tratado de esquivar las preguntas de la prensa, limitándose a dar las gracias a los reporteros allí presentes y confirmando que se trataba de un día de celebración muy especial.

A través de sus redes sociales, la colaboradora de 'Vamos a ver', que este fin de semana se ha estrenado como presentadora, entrevistando precisamente a su propia madre, ha querido mandar a Terelu un bonito mensaje. Lo ha hecho junto a una fotografía en la que aparecen las dos celebrando. En la misma, Alejandra Rubio aparece con lo que parece ser una copa de vino blanco.

"Feliz cumpleaños ama", escribe mientras menciona a la sexagenaria cumpleañera y añade un "te adoro".

Se trata de una imagen de archivo, antigua. Publicada por primera vez hace algunos años, antes de que Alejandra fuese madre y conociese a Carlo Costanzia. Además, no es la primera vez que la influencer la utiliza para felicitar a su madre por su cumpleaños. Tal y como se puede ver en su feed de Instagram, en 2022 también la utilizó con ese mismo fin.

Este 31 de agosto Terelu Campos ha cumplido 60 años y lo ha hecho rodeada de sus seres queridos. Una cifra redonda que marca un nuevo capítulo en la vida de la comunicadora, que ha contado con apoyos tan importantes como los de su hija y su yerno. Su asistencia a la celebración, tras las polémicas sobre la supuesta mala relación que habría entre el clan Campos y los Constanzia Flores son un claro reflejo de unidad frente a los rumores.