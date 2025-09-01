Alberto Samperio 01 SEP 2025 - 19:05h.

El hijo de Carmen Borrego ha criticado la entrevista que le hizo Alejandra Rubio a su madre por su cumpleaños

Alejandra Rubio entrevista a Terelu Campos y se cierra en banda a la petición que su madre le hace sobre su hijo Carlo

Compartir







La mayor de las Campos ha cumplido 60 años. Terelu ha celebrado en el programa 'Fiesta' su cumpleaños con una entrevista que le ha hecho su propia hija en el plató. Alejandra Rubio salía de una caja para sorpresa de todos y se transformaba en periodista por unos instantes para preguntarle a su madre sobre su vida.

PUEDE INTERESARTE Carmen Borrego aclara en directo su polémica ausencia en el cumpleaños de Terelu Campos

Las imágenes de 'Fiesta' se han vuelto a ver en 'TardeAR' y José María Almoguera ha comentado la entrevista que se le hizo a su tía. El programa ha vivido un tenso momento cuando el hijo de Carmen Borrego ha lanzado un dardo a Terelu Campos.

En primer lugar, José María ha criticado la manera en la que Alejandra Rubio le ha realizado las preguntas a su madre: "Lo ha hecho muy profesional pero yo creo que siendo un cumpleaños lo ha hecho muy fría. Yo hubiese ido un poco más a lo emotivo, un poco más de cariño y de afecto".

Tras esto, le ha tocado el turno a su tía. Y es que Almoguera no aguanta que la mayor de las Campos y su hija digan que Carmen y él solo hablan de ellas: "Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo. La primera persona que habló del conflicto con mi madre y mío fue Terelu en '¡De viernes!"

"La primera persona que tenía un blog en el que hablaba de la familia y que incluso publicó una foto de como di la noticia a mi madre de que iba a ser padre fue ella en una revista", ha aclarado José María. Sin embargo, ha señalado que no le estaba haciendo una crítica, sino que era un recuerdo: "No me parece mal, lo respeto. Pero seamos un poco consecuentes cada uno con lo que nos dedicamos".

Carmen Borrego, al lado de su hijo

La madre de José María entraba por llamada telefónica para apoyar las declaraciones de su hijo: "Está diciendo lo que todos pensamos. Creo que está hablando con respeto y es lo que tenemos que hacer todos".

Carmen Borrego se ha puesto del lado de Almoguera y ha aprobado sus palabras: "Hablamos todos, todos opinamos... Toda la familia somos personajes públicos". José María, de una forma muy cómplice, ha sonreído mientras escuchaba a su madre.