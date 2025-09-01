Carmen Borrego aclara en directo su polémica ausencia en el cumpleaños de Terelu Campos

TardeAR 01 SEP 2025 - 18:44h.

La hermana de Terelu intervino por teléfono en ‘Tardear’ para zanjar la polémica

El zasca de José María Almoguera a su tía Terelu Campos: "Aquí todo el mundo hablamos de todo el mundo"

‘Tardear’, que contaba en plató con un de los protagonistas, dejó varias aclaraciones en torno al cumpleaños de Terelu. La celebración de la presentadora el pasado fin de semana generó dudas sobre quién asistió realmente y si hubo, o no, una fiesta familiar.

En plató, José María Almoguera (sobrino de Terelu e hijo de Carmen Borrego) admitió que no estuvo presente en la celebración. El joven aseguró que felicitó a su tía por la mañana y que incluso tiene preparado un regalo, pero confesó que desconocía la existencia de una fiesta: “No sabía que había habido nada. Sé que había cambios con la fecha, pero no el día exacto”.

Carmen Borrego interviene en directo

En medio de la conversación, Carmen Borrego intervino por teléfono para zanjar la polémica. Con voz tomada por un problema de garganta, aclaró: “No hubo ninguna fiesta. Terelu fue a cenar a casa de unos amigos porque estaba en Madrid y los demás no”. La colaboradora insistió en que la verdadera celebración se hará en otra fecha y que será su hermana quien decida cuándo y cómo.

Entre bromas de los tertulianos, Carmen recalcó que no hay motivo para hablar de exclusiones familiares y que la ausencia de José María no responde a ningún desencuentro.