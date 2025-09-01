TardeAR Madrid, 01 SEP 2025 - 18:29h.

¿Tuvo Kiko Rivera una relación secreta mientras estaba con Irene Rosales? Todos los datos, en 'Tardear'

Kiko Rivera habría mantenido una relación secreta durante años: "Se comportaban como si fuesen pareja"

Saúl Ortiz sigue insistiendo en que Kiko Rivera habría tenido una relación secreta druante años con una chica. Prueba de ello fue el acercamiento entre una y otro en una fiesta en Nueva York en el año 2018, algo que ahora impacta en plena ruptura del DJ con Irene Rosales. El periodista explica en 'Tardear' que "no se escondían", algo que ya expuso en el programa 'Fiesta'.

Ortiz cuenta que se conocieron en la grabación de un videoclip en la ciudad norteamericana. Sin embargo, Leticia Requejo, colaboradora del programa, comparte en directo lo que le ha trasladado un testigo que estuvo presente en esa misma fiesta donde los protagonistas habrían estado más juntos que nunca. "Hay mensajes que dicen que no se conocen hasta esa fiesta. Era la chica la que estaba todo el rato detrás de Kiko", relata.

Lo que se vio en la fiesta donde Kiko Rivera pudo acercarse a una chica

Según traslada Requejo, lo único que pudo ver el testigo fue que una y otro "se daban la mano" y que en ningún momento se dieron un beso de forma pública. "He hablado con una de esa personas pero la actitud que vosotros visteis no fue de una relación estable", le traslada a Ortiz. Pero el periodista sigue insistiendo en que había "besos" y mucha intimidad entre una y otro. "Una de esas personas no veía nada de eso, yo te digo que te están mintiendo", apostilla.

Requejo explica, en base a las fuentes con las que acababa de contactar, que en esa fiesta de la que habla "no se conocían" apenas Kiko Rivera y la joven en cuestión, que tiene un parecido con Shakira tal y como relató Ortiz. "Hay otro compañero que vio esta historia con esta misma chica, no era una cosa puntual sino que venía de tiempo", repite el periodista.